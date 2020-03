El incendio en Esquel camino a ser controlado

Paula Moreno, periodista de Esquel e integrante de EQS Notas y FM Sol, comentó a La Posta Comodorense Radio que el incendio sobre uno de los cerros de la ciudad cordillerana se inició ayer pasadas las 14 horas y que durante la noche “el cielo se tiño de rojo” por el fuego. No se produjeron víctimas fatales ni daños materiales en las viviendas cercas.

“El amanecer en Esquel estuvo un poco más calmo que en el cierre de anoche donde el panorama era muy complicado y se veía anoche un cielo completamente rojo en la ciudad producto del incendio”, relató Moreno esta mañana.

“Para los que conocen Esquel, la zona del incendió se ubica mirando hacia Trevelin, donde esta el cuartel de bomberos, ese faldeo estaba completamente incendiado y se veía todo el cielo rojo; ahora la situación es más calma porque se pudo contener el avance el del fuego en la zona de viviendas”, explicó.

La periodista detalló que “durante la noche el trabajo de bomberos y brigadistas de toda la región fue constante, nunca se detuvo, y afortunadamente hay una calma total de viento pero se observa mucho humo cubriendo casi todo Esquel”.

Luego de destacar el intenso calor que viene afectando la zona cordillerana, señaló que “los medios aéreos comenzaron a trabajar apenas amaneció y es incesante el ingreso de bomberos al cuartel”.

En cuanto a la afectación de la vida cotidiana en la ciudad, dijo que “las actividades previstas no se han suspendido a pesar del volumen del incendio, pero la dinámica de la ciudad es normal y la circulación en la ruta entre Esquel y Trevelin es también normal; porque lo que ahora se están quemando son yuyos y matorrales, no se están quemando bosques ni viviendas”.