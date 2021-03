“El incendio de Las Golondrinas fue intencional”

Daniela Prieto, radio operadora de Las Golondrinas, comentó a La Posta Comodorense Radio cómo se sucedieron los acontecimientos y su visión sobre la intencionalidad de los incendios en la Comarca Andina Patagónica.

“Esa tarde la alarma sonó a las 17 horas con un foco de incendio en Las Golondrinas y las llamas comenzaron a propagarse muy rápidamente porque las condiciones climáticas eran muy adversas. Los bomberos salieron muy rápido a controlar la situación”, relató.

Prieto indicó que “Por el humo que había y las condiciones climáticas el helicóptero y el avión no podían sobrevolar la zona. Se pidió ayuda a otros cuarteles y todos los que pudieron acudieron rápidamente pero no fue suficiente”.

Luego contó que “A mi se me quemó hasta el cuaderno de anotaciones donde ponemos los eventos diarios y personalmente perdí hasta mi auto que estaba en el estacionamiento, sólo atinamos a salvarnos nosotros mismos”.

“Nuestra base esta localizada frente a la ruta y el incendio estaba enfrente, pero surgió un foco por la zona de atrás. Fue algo muy intencional por las formas y quien lo hizo no tomó conciencia de los riesgos que estaba generando, quien lo planeó le salió perfecto por el daño causado”, agregó.

Tras relatar la falta de insumos con la que trabajan, expuso que “Tenemos una decadencia terrible en nuestra base por falta de equipamiento que viene desde hace muchos años”.

Finalmente señaló que “El Presidente sobrevoló la zona y no pudo bajar por los incidentes que se dieron en Lago Puelo, para nosotros era muy importante que pudiera venir a ver cómo quedó la zona pero no se pudo concretar”.

La nota: