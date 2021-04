El impacto de las restricciones en el sector gastronómico

Guillermo Cifuentes, propietario del resto Zavad, comentó a La Posta Comodorense Radio cómo impactarán negativamente las nuevas restricciones en los comercios gastronómicos frente al avance de los contagios por Covid.

“Estamos preocupados porque sentimos nuevamente que después de un año de constantes restricciones para la gastronomía y aún hoy seguimos así, esta nueva medida confunde a la gente y recibimos muchísimas consultas sobre el horario de cierre. No se comunica bien y nosotros tenemos que mantener nuestra actividad y los puestos de trabajo”, explicó.

Respecto de las nuevas medidas relató que “La Municipalidad nos comunicó que tenemos que cerrar de lunes a jueves de 0.30 y los viernes, sábados y domingos estar sin gente adentro a las 1.30 horas”.

Cifuentes sostuvo que “Los horarios, en especial de las cervecerías, son muy diferentes en la Capital que en el interior; porque acá la gente sale mucho más tarde por su jornada laboral a tomar algo; por eso esperábamos que los anuncios dejaran abierta la posibilidad de acomodar los horarios en cada provincia según como avancen los contagios”.

Finalmente reclamó que “En ningún momento nos relajamos, seguimos tomando la temperatura y aplicamos todos los protocolos, eso nos dio mucha seguridad con nuestros clientes. No ha pasado nada en ningún bar o restó entono de esto y para quienes no cumplen deben ser sancionados; pero necesitamos trabajar con cierta normalidad”.