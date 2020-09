El Hospital Regional espera resolver las demoras de los hisopados esta semana

La profesional expresó que “Buscamos desagotar las muestras del Hospital coordinando con el sector privado y enviando a otras ciudades, como por ejemplo a Bahía Blanca. Hay un gran faltante de los kits para realizar los PCR en todo el país y por eso se viene atrasando toda la logística de producción, hicimos las compras en su momento pero no nos están pudiendo entregar en los plazos correspondientes; en lo que es un problema mundial de alta demanda de los insumos”.

Ante lo que podría ser una alternativa para descomprimir los laboratorios, sostuvo que “Un nuevo cambio de la definición de caso sospechoso podría desagotar la cantidad de análisis pendientes que tenemos y que rondan en los 500 demorados, porque de esa manera se hará el hisopado solamente a las personas que lo necesitan y no a todos los que hoy lo están demandando”.

Ortiz señaló que “De todas las muestras que tenemos vemos las fichas y entendemos que no deberían haberse hisopado por falta de síntomas, quizás los cambios en la definición de casos hagan que se hisopen menor cantidad de gente”.

Finalmente reclamó que “Tenemos poca gente para hacer los análisis y por eso salen menos resultados de los que podríamos, desde hace muchos veces estoy pidiendo personal pero nadie atiende este reclamo. En general sacamos entre 50 a 96 muestras por días, pero eso es variable con el escaso personal que tenemos en el sector”.

