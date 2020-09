El gremio también rechazó el acuerdo para pagar los sueldos de la justicia

En diálogo con LU4, Ronconi fue categórico al recordar que «la Mesa de Unidad Sindical rechaza el endeudamiento que sufre la provincia, y que pagan los trabajadores. Esto es v volver a endeudarse, por lo tanto no cuenta con nuestro respaldo».

En el mismo tono, el gremialista aseguró que «menos podemos avalar esto porque no alcanza a todos los trabajadores y jubilados. Además no es un crédito al que se va a acceder por fondos del Superior, sino de la provincia, por lo tanto no podemos acompañar esto», concluyó.