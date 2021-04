El gremio judicial repudió «arbitriaridad y misoginia del Superior Tribunal»

El Sindicato de Trabajadoras/es Judiciales de Chubut, repudió enérgicamente la resolución del Superior Tribunal de Justicia, del día 29 de marzo de 2021 en la cual resuelve la cesantía de trabajadora.

«La arbitrariedad de dicha resolución es tal, que sólo suma y resta días laborales y trabajados sin tener en cuenta la crisis social, política y económica provocada por el gobierno que ha llevado a todos los gremios y en particular al SITRAJUCH a mantener medidas de fuerza como el Paro por retención de servicio y otras, desde hace más de tres años», se indicó en el comunicado

Más adelante se recuerda que la «crisis que aún hoy persiste y se manifiesta entre otros efectos, con una deuda salarial de dos meses de los haberes, provocando un deterioro sustantivo en las economías familiares y sobre todo no considera debidamente un año como el 2020 cuando una pandemia destruyó toda “normalidad” en el mundo y en las vidas de todas y todos. El nivel de incertidumbre en marzo de 2020 y los meses siguientes tampoco aparece en la resolución que atacamos.

Por otra parte los ministros admiten que en los Juzgados Laborales se cubrieron las guardias mínimas, cumpliendo con el Acuerdo paritario motivado por los constantes paros, firmado el 12 de marzo de 2020 junto a la AMyF, el STJ y el gremio, mencionando, incluso, que esos juzgados contaron con el 76% de personal para dichas guardias. Pero interpretando el acuerdo en un sentido contrario, acusa maliciosamente a la trabajadora de mala compañera», sostienen.

«Y tal vez lo más grave de la resolución que repudiamos y reclamamos sea anulada, sea que carece absolutamente de perspectiva de género ya que no tuvo en cuenta que la trabajadora a quien se priva de su trabajo, estuvo al cuidado de su hija durante la pandemia, amparada por el DNU que dispensaba de trabajar a aquellas personas que tuvieran niñas/os, adolescentes a su cargo, al cual adhirió el Superior Tribunal de Justicia. También debían los ministros considerar el cierre de los “jardines” y la imposibilidad de contratar o delegar el cuidado de menores en terceras personas, no sólo por el hecho de no estar percibiendo los salarios sino también por el aislamiento social que nos impuso la pandemia y porque su pareja es trabajador esencial. Ninguna de estas consideraciones se hizo», remarcaron.

El gremio, en consecuencia, afirmó que » la resolución es injusta, arbitraria y carente de perspectiva de género; por lo tanto violatoria de derechos humanos. Aunque esto no nos sorprenda, porque emana de un Superior Tribunal que se jacta de haber capacitado al Poder Judicial como dispone la Ley Micaela limitándose a aplicar un enlatado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; pero actuó con silencio cómplice con respecto a otro Ministro, ahora jubilado, cuando efectuó comentarios machistas, misóginos y tal vez el peor certificado de misoginia sea que habiéndose realizado en el STJ, sumarios a hombres por temas más graves que no concurrir al trabajo, ninguno de esos hombres quedó cesante; mientras que a nuestra compañera se la cosifica tratándola de ñoqui, conociendo la repulsión que la sociedad tiene por quienes participan de la corrupción de gobernantes percibiendo sueldos sin trabajar. Y esto se comunica a la sociedad un 29, reforzando el agravio machista que pretendieron inferir.

Pero además de la misoginia que se percibe en la resolución, también hay cobardía porque quienes no cumplieron con el contrato laboral ni se lo hicieron cumplir a Arcioni, ahora privan de su puesto y su salario a una trabajadora, a quien nunca antes siquiera habían apercibido y antes, durante y después de este sumario, siempre se consideró una empleada de rendimiento satisfactorio», agregan

«Continuaremos luchando por la reincorporación de nuestra compañera, reclamamos se anule la resolución de cesantía; y evaluamos el pedido de juicio político a los ministros firmantes.

En el marco de las acciones que venimos desarrollando el próximo lunes 5 de abril, realizaremos un paro total activo movilizando hacia Trelew y Rawson. La comisión Directiva se hará presente en Trelew donde a las 9 hs nos manifestaremos frente a los Juzgados Laborales y luego a las 11hs. concentraremos frente al Superior Tribunal donde exigiremos ser recibidos por los Ministros del Superior», concluyeron.