El gremio docente convoca asamblea para definir acciones en Chubut

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, la dirigente Carina Mardones explicó que “Desde ayer la Mesa de Unidad Sindical se estaba convocando para hoy estar desde las 8 de la mañana en la Legislatura para repudiar el tratamiento de este paquete de medidas, las cuales no siguen dando la razón ya que el problema son los ingresos y no los sueldos de los trabajadores estatales”.

Criticando el paquete de ajuste sostuvo que “Estas medidas que presentó el Ejecutivo no son las óptimas porque no afecta a los grandes terratenientes, empresas, o supermercadistas; todos tributan ingresos en Buenos Aires, en Chubut no queda nada y frente a eso nada hace el gobernador”.

Además recordó que “Así como lo vienen haciendo los trabajadores de la Legislatura que reclaman por sus salarios adeudados desde diciembre, lo mismo no esta pasando al conjunto de los estatales y además no tenemos fecha para que nos paguen las deudas que tiene el gobierno con los trabajadores desde el mes de julio por la tercera cláusula gatillo impaga”.

La temática que mas afecta a los docentes es “El salario es preocupación de los trabajadores de la Educación porque además de no cobrar estamos perdiendo poder adquisitivo con esta altísima inflación, a lo que se suman los intereses por las deudas que el gobierno nos genera con sus incumplimientos”, comentó.

“Además estamos a días de empezar el nuevo ciclo escolar y al día de hoy no tenemos ni siquiera las refacciones mínimas que se necesitan en las escuelas, por lo menos en Comodoro Rivadavia aunque al perecer algunas pocas obras se estarían haciendo en el resto de la provincia”, sostuvo la dirigente de ATECh.

Frente la crisis interna que se desató en el oficialismo, Mardones señaló que “este gobierno viene repitiendo los mismos errores desde el 2018 y ya es hora que comience a gobernar más seriamente; debe darse cuenta que no solamente esta gobernando para las grandes empresas sino que debe hacerlo para toda la provincia de Chubut”.