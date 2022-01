El gobierno triplicará las multas a los productores que desvíen cursos de agua

El presidente del Instituto Provincial del Agua, Nicolás Cittadini, reveló que la semana pasada elevó al Gobernador un proyecto de decreto para endurecer las sanciones económicas, principalmente a los propietarios de campos que desvían los cursos de ríos y arroyos.

El caso testigo es el del Arroyo Genoa (Gobernador Costa y José de San Martín) que fue literalmente vaciado por la construcción de unos 150 canales clandestinos. También advirtió que el Dique Ameghino tiene un tercio de agua de su capacidad óptima por la histórica sequía del año pasado y planteó que la situación del Valle está relacionada con el control de las compuertas por parte de la Compañía de Riego.

“El panorama es preocupante, pero producto de la sequía histórica, sin precedentes, que ocurrió el año pasado y que habíamos predicho cuando declaramos la Emergencia Hídrica”, expuso Cittadini en diálogo con Radio 3.

“Es cierto que los canales de riego llevan más caudal y volumen de agua, por una cuestión lógica se requiere más para el riego que para el consumo humano”, justificó.

“Acá lo importante es tratar de hacer más eficiente el uso, y cuando digo eficiente no digo que dejen de regar por inundación como se está planteando ahora porque eso es imposible, se requiere de la aplicación de tecnologías que no se pueden enfrentar en el mediano plazo”, fundamentó.

“Nosotros decimos que deben controlar las compuertas, que los tomeros controlen los turnos. Acá sucedió un problema de logística, el propio presidente de la Compañía de Riego (Esteban Parra) nos dijo que algunos productores fueron y le vandalizaron las compuertas por lo cual todo el río completo quedó dentro del sistema de canales”, reveló.

“Entonces las bombas de las cooperativas quedaron por debajo del nivel operativo, algunas se quemaron y tuvieron que dejar de potabilizar”, señaló el funcionario provincial.

“Una de las funciones de la Compañía de Riego es la custodia de compuertas y la operación y del sistema de canales, yo le ofrecí personalmente a Parra que nos avisara para que hablemos con el ministro de Seguridad y dispongamos de custodia policial porque el problema es de noche”, enfatizó.

“Nosotros somos autoridad de aplicación, le pedimos informes, nos juntamos una vez al mes y analizamos situaciones. Tenemos poder de policía, pero la idea no es sancionar a la Compañía, jamás sucedió, sino pedirles que controlen así como nosotros estamos controlando cada vez más fuerte canales clandestinos o captaciones de agua que no están declaradas o derrochan”, insistió.

“De hecho nos han llegado fotos de chacras completamente inundadas que no están en producción o lagunas gigantes o en un montón de lugares, que en este contexto empieza a exacerbarse todo”, criticó Cittadini.

“Los 400 kilómetros de canales es responsabilidad de la Compañía de Riego, que es una administración privada. El Poder Ejecutivo tiene un representante, le hemos escrito varias notas cuando empezamos a verlo, porque no sucedió una vez”, reiteró.

“Con justa razón las cooperativas nos vienen a reclamar a nosotros como autoridad de aplicación, no podemos hacernos los distraídos porque la prioridad es el agua para el consumo humano”, admitió.

“El tema está en la regulación de las compuertas, además del caudal porque si bien llevan mucho lo necesitan por la altura que necesita el riego por gravedad”, remarcó.

Cittadini explicó que “aguas arriba, como Los Altares y Los Pumas, hay campos autorizados a tener canales, a los no autorizados ya se los sancionó y a los autorizados se los notificó que no deben derrochar agua, había algunos que tenían lagunas, entonces tendrán que cerrar los canales que la alimentaban, pero no eran muchos”.

“El problema de fondo es la sequía, al Dique Ameghino 370 hectómetros cúbicos y se erogaron cerca de mil, hubo un déficit de más de 500 hectómetros cúbicos, es mucho”, argumentó Cittadini.

“Se debe tomar consciencia en el cuidado, porque si se repite un año como en el 2021 con los nulos aportes de lluvia y nieve, ahí sí se verá comprometida la producción para el 2023”, advirtió.

“Durante el 2022 algo lloverá y moverá algo, en el embalse quedan 500 hectómetros cúbicos, un tercio de la capacidad óptima que son de 1.600 hectómetros cúbico, un hectómetro cúbico es un millón de metros cúbico y un metro cúbico son mil litros”, precisó.

“Aun si no lloviera nada, alcanzaría para regar en 2023, pero hacemos hincapié que no se derroche para guardar el agua en el embalse”, aseveró.

“Los pronósticos son pocos alentadores, muy preocupantes, aunque tampoco exactos. De hecho en el 2021 se pronosticaba seco y fue más seco de lo que se preveía”, alertó.

“El Lago Muster es mucho más grande que el Dique, pero el problema de esta época es la tasa de evaporación es mayor a lo que ingresa a través del Río Senguer. Como no nevó, esa tendencia se acentúa. Pero además ahí hace falta una pequeña obra de infraestructura para el corrimiento de tomas y profundizarlas”, planteó el presidente del IPA.

Respecto de la situación en la Meseta (Yala Laubat es una comuna que se quedó sin agua), adelantó que “vamos a colaborar con Servicios Públicos para hacer una perforación en El Escorial, reparamos una perforadora y en 10 a 15 días vamos a estar ahí”.

“La sequía de la Meseta es tremenda, porque el agua tampoco drena hacia abajo, las napas fueron bajando y los pozos se fueron secando. La idea es perforar más profundo”, lamentó.

“El Arroyo Génoa está seco literalmente hace un par de años, por el menor aporte de agua y porque hubo unos diez productores que han hecho sus propios canales con maquinaría propia”, recriminó.

“Fue el primer lugar donde intervenimos con sanciones y como vimos que no respondían, tuvimos que alquilar equipos para intervenir nosotros y cortar algunos canales”, puntualizó.

“Tampoco le dijimos nunca que cortaran todos los canales, sino que de los 150 que tenían se quedaran con los necesarios para la producción y animales, pero era una cosa increíble, pasaron a ser mallines en lugares secos”, dimensionó.

“El problema más grave es que los canales no retornaban al río, morían adentro de las estancias y hacían lagunas, literalmente terminaron secando el arroyo”, responsabilizó.

“Las sanciones están previstas en el Código de Agua, en la ley, son múltiplos de módulos, el módulo es el valor del litro de diésel en el ACA Trelew que se actualiza con el precio del combustible, aunque depende del tipo de infracción; si es derroche, conexiones clandestinas u obras hidráulicas”, especificó.

Sin embargo, Cittadini reconoció que “la multa máxima no alcanza a un millón de pesos. Nos cuentan en la zona que algunos productores se nos rieron cuando les hicimos las infracciones”.

“La semana pasada se le llevó al Gobernador un proyecto de decreto para modificar el valor de las multas, no con fines recaudatorios, sino disuasivos, para que nos hagan caso”, informó Cittadini.

“Se triplicará el valor de todos los montos, si son 100 módulos (uno módulo equivale a un litro de gasoil) la multa pasará a 300 módulos”, describió.

“Aun sí en la última reunión el grupo del Genoa nos planteó algo que no se nos hubiera ocurrido a nosotros: que no dejemos comercializar la hacienda a la gente que no acató ni las multas ni el corte de los canales clandestinos. Quedó pendiente otro encuentro con Producción porque no es nuestra área, ojalá no tengamos que llegar a esa medida, pero será otra opción”, sentenció Cittadini en el final.