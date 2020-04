El gobierno repudió los dichos del gobernador Morales de Jujuy

El Gobierno de Chubut repudió hoy las expresiones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, considerando que sus expresiones constituyen “una falta de respeto a todo el pueblo chubutense, que ha hecho un gran esfuerzo para dar cumplimiento a la cuarentena”.

El rechazo a las manifestaciones de Morales lo efectuaron los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, y de Salud, Fabián Puratich, quien invitó al mandatario jujeño a que “visite nuestra provincia así ve cómo trabajamos entre todos para realizar las mejores medidas preventivas contra la pandemia del Coronavirus”.

Puratich expresó que “el hecho de que Chubut no tenga casos positivos es producto del trabajo conjunto de todos los trabajadores, de Seguridad, Salud y todas las áreas que han hecho un gran esfuerzo”.

“Sus declaraciones son muy desafortunadas”, afirmó el ministro de Salud acerca de las manifestaciones de Morales, quien había puesto en duda el hecho de que en Chubut no hubiera casos positivos de Coronavirus.

“Los dichos del gobernador de Jujuy no sólo afectan al Gobierno del Chubut, también le falta el respeto a los chubutenses que han hecho un gran esfuerzo con compromiso porque más del 95 por ciento acató las medidas”, agregó Grazzini.

El ministro de Gobierno explicó que “los medios nacionales lo reflejan, Chubut fue la provincia con menor movimiento y tránsito de las personas en la cuarentena. Esto debería ser considerado por el gobernador de Jujuy antes de hablar”.

“También falta el respeto a los equipos médicos y ciudadanía en general, las pruebas están en el hecho de que más de 30 casos fueron descartados y los estudios se hicieron en el Malbrán. Y descartamos 1800 personas que fueron llegando de viaje y estuvieron haciendo cuarentena, y ninguno dio positivo”, insistió.

Grazzini describió la tarea preventiva realizada en Chubut en el marco de la pandemia de Coronavirus COVID-19 y señaló que, ante la eventualidad de que se dieran casos positivos, “nos estamos preparando no sólo desde Salud y Seguridad, sino todos los ministerios estamos trabajando”.

“Nosotros no somos xenófobos. Eso nos diferencia. Somos responsables de nuestro pueblo y nos encargamos de trabajar por nuestro pueblo. No miramos lo que hacen en Jujuy. Nosotros no expulsamos gente de nuestra provincia”, afirmó Grazzini.