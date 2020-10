«El gobierno no tiene ningún plan»

José Luis Ronconi, integrante del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut, manifestó a La Posta Comodorense Radio que los gremios estatales siguen impulsando la suspensión de la deuda y la Ley Tributaria de Emergencia para aminorar la crisis provincial.

“Hoy habrá una reunión con las autoridades del Banco Chubut por las intimaciones que hicieron a todos aquellos estatales y jubilados que tenemos créditos, para saber quién va a pagar los costos y cómo seguir pagando las cuotas porque nos quieren cobrar los intereses a los trabajadores públicos”, comentó.

Ronconi agregó que “También otro tema urgente que es la convocatoria de la Legislatura para sesionar con un orden del día que no estaba acordado con la Mesa de Unidad Sindical y los propios trabajadores legislativos”.

En cuanto a lo anuncios salariales que efectuó el gobernador, indicó que “En octubre de 2018 el mismo gobierno de Arcioni informó que se terminaba el pago escalonado y se ponían al día los salarios, pero ahora hace el mismo anuncio y no sabemos cómo se va a hacer para cumplir con las deudas salariales que tenemos; tampoco hay ningún plan”.

Luego agregó que “Nosotros estamos impulsando la Autoconvocatoria por el no pago de la deuda para que se suspendan los pagos, se investigue el destino de los fondos y por ejemplo se explique qué pasó con las obras que no se concretaron”.

“Para justificar el hospital de alta complejidad que no se hizo en Comodoro Rivadavia, se dice que no se consiguió un terreno para construirlo; lo que nos parece una burla a toda la sociedad”, subrayó.

Finalmente sostuvo que “Desde los trabajadores hemos presentado una serie de propuestas para salir de la crisis mientras el gobierno no tiene un plan. Nosotros propusimos la suspensión de la deuda y la Ley Tributaria de Emergencia, pero nada de so avanza en la provincia”.

