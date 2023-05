El GEN no formará parte de Juntos por el Cambio

Desde el Partido señalaron que existieron muchas desinteligencias internas

que obligaron a tomar la decisión de avanzar con una propuesta diferente.

Se acercan otros sectores con voluntad de aportar ideas y sumar propuestas. Actores políticos y del sector privado dialogan en las

coincidencias de cara a los próximos comicios

El presidente del Polo Social GEN, Oscar Petersen dialogó con FM El Chubut sobre el trabajo que viene desarrollando el Partido de cara a las próximas elecciones del 30 de julio, y el rol que cumplirá el sector en estas

instancias. Ante todo, y refiriéndose a la firma de acuerdo de alianza provincial que acordó el PRO y la UCR recientemente en Comodoro Rivadavia, aclaró que el Polo Social no fue invitado, y no continuará

formando parte de dicha coalición dado las desinteligencias generadas en los dos últimos meses.

En varios medios provinciales se mencionó que el Polo Social GEN fue parte de dicho acto, sin embargo Petersen aclaró: “yo no estuve en Comodoro Rivadavia, -el lunes 8 de mayo-, estoy en la cordillera ya hace tres días, y no he firmado nada. Hubo muchas desinteligencias sobre todo con quien aparece liderando la alianza, y por eso hemos decidido que, de esta manera, no podemos participar” sentenció. Por tal motivo: “hemos

tomado la decisión de que vamos con el GEN”“Hay modos de proceder que no van con nuestras formas de ser” dijo Petersen, y no apuntó responsabilidades. Comentó que si bien el Polo Social formó parte de la alianza en algún momento, estuvo más cerca del

radicalismo “con quienes tenemos muchas cosas en común, y seguramente las seguiremos teniendo-dijo-, pero en estas condiciones y formas de proceder, no corresponde. Estamos tratando de que la política se encauce de otra forma, con respeto, honestidad, y esto queda a las

claras. Me involucran con un acto en el que no estuve, donde se menciona que firmé, y debo aclarar que no hay nada de cierto en esto”.