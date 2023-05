El GEN confirmó la fórmula Petersen-Lobos a la gobernación

El GEN (Generación para un Encuentro Nacional) confirmó la fórmula a la gobernación de cara a las próximas elecciones del 30 de julio. Se supo esta semana que Oscar Petersen es el candidato a gobernador, y en las últimas horas quedó definido que lo acompañará Nancy Lobos, conocida comerciante de El Hoyo.

La propuesta ofrece una marcada impronta femenina de la

cordillera donde, además del protagonismo para el Ejecutivo

Provincial, desde Esquel, la Lic. en Ciencia Política, actual

trabajadora de Medios Digitales, Rosana Etcheverry, encabeza la lista de diputados provinciales. Ésta última, supo en años

anteriores desempeñarse en el área periodística en la ciudad

petrolera, en diarios, radio y TV. Le sigue, como segundo

candidato a diputado, Jorge Romero, comodorense, actual

secretario general del Partido.

LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS

Gobernador: Oscar Petersen

Vicegobernadora: Nancy Lobos

Lista de diputados

1º Cordillera ………(M)……: Rosana Etcheverry

2º Sur Sarmiento.. (V) .…: Jorge Romero

3º Virch………..…..: (M) ….: Melisa Petersen

4º Cordillera…..…: (V) ….: Roberto Campos

5º Sur Com. Riv…: (M) …: Sandra Lanza

6º Virch…………….: (V) …: Eduardo González

7º Sur Com. Riv.:. .(M) ..: Patricia Vargas

8º Sur Com. Riv.:.. (V) …: Pablo Vadasz

9º Virch…………..: (M) ..: Sandra Pinto Torres

10º Sur Com. Riv.: (V) …: Iván Rodríguez

11º Sur Com. Riv.: .(M)…: Norma Tamborini

12º Sur Com. Riv.: ..(V) ..: Carlos Cattó

13º Cordillera……: ..(M) .: Santiago Crettón

14º Sur Com. Riv..; (V).. : Mario Triviño

15º Cordillera: ….:. (M) ..: Mónica Bascour

16º Cordillera….: .. (V)….: Rubén Anido