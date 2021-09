El Frente de Todos ratificó su posición contraria a la minería sin consenso social

Ante la interpretación errónea de algún medio de comunicación con relación a la visita del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación Matías Kulfas con respecto al debate público sobre la minería en la provincia, el Frente de Todos «ratifica su posición con relación a que esa discusión no tiene consenso social, no fue abordada con el funcionario nacional y no fue expuesta por ningún precandidato en el marco de la campaña».

El Frente de Todos se expresó de esta manera sobre elt ema a través de un comunicado en el que además señalan que «en tiempos preelectorales en los que cada reflexión merece un análisis profundo, al igual que las palabras de quienes tienen el deber de informar adecuadamente, instamos a la difusión de información exacta, procurando un proceso democrático plural y respetuoso de todas las ideas políticas sin generar inquietud entre los ciudadanos y ciudadanas que el domingo irán a votar por el espacio político que más los representa»

El comunicado fue acompañado por el texto del proyecto que impulsa el gobernador Mariano Arcioni para promover la mineria en el territorio provincial a «efectos de recordar y aclarar a la opinión pública que cuenta con la firma de los dos precandidatos del Chusoto: Federico Massoni y Fabián Puratich.