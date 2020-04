El Frente de Todos presentó una denuncia judicial contra Massoni y jefe de policía

En Comodoro, un joven fue bajado de un colectivo esposado cuando iba a comprar medicamentos para un familiar. En Trelew, una señora que estaba regando el jardín de su casa y fue detenida dejando a su hijo de 9 años solo en el living de su casa. Mientras que en Puerto Madryn, una trabajadora gastronómica fue obliga a desnudarse para hacer sentadillas. Todos estos hechos sumados al audio del comisario general Paulino Gómez donde pedía “meter gente en cana” llevaron a los diputados del Frente de Todos a elevar una nota al gobernador Mariano Arcioni y presentar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

En diálogo con La Posta Comodorense, Carlos Eliceche, diputado del Frente de Todos, consideró que estos actos son abuso de poder y aseveró que en la Provincia hay excesos. “Las medidas exceden al DNU nacional y día tras día se observan casos que no estamos en un estado de derecho. La gente comienza a tener miedo del accionar policial”, aseveró el legislador.

“Hemos visto que el gobernador salió a respaldar el accionar del ministro Massoni y de Gómez. Si la cabeza piensa así, ¿qué podemos esperar del resto de los miembros? Estamos violando la constitución. Los chubutenses estamos perdiendo derechos constitucionales. No se nos está permitiendo circular respetando todos los recaudos necesarios. Para ellos no es nada llevarlos un rato en cana. Todo para satisfacer los deseos del ministro de Seguridad y parece que los del gobernador también. Creemos que la Justicia debe actuar en consecuencia”, destacó.

El diputado consideró que si se llevarían a cabo las sesiones de la Legislatura se tratarían estos casos de abuso de poder y se exigiría el pago de los trabajadores estatales. “Esto no lo vamos a dejar pasar llegado el momento y actuaremos llegando hasta las últimas consecuencias. Hay casos que no se conocen porque son en otra parte de la provincia. El accionar del ministro Massoni, de este sector de la policía, y el pensamiento del gobernador es preocupante y se debe poner un límite porque sino al cabo de un año se van a volver a vivir las épocas más oscuras de la historia argentina”, advirtió.

La nota: