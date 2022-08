El Fiscal Rodríguez salió al cruce de publicaciones falsas tras la denuncia contra Massoni

El titular de la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez, realizó una serie de aclaraciones tras tomar vista de publicaciones falsas en algunos medios de comunicación, dichas aclaraciones principalmente responden a la necesidad de que “la ciudadanía sea informada con la verdad de los hechos, y no a partir de las falsas imputaciones.

Rodríguez dijo: “habiendo tomado conocimiento de una serie de publicaciones en distintos medios locales (un diario de la ciudad de Comodoro Rivadavia y un portal de noticias en internet) respecto de una denuncia efectuada a Federico Massoni, me veo en la obligación de hacer algunas manifestaciones”.

La denuncia

El fiscal indicó «Lo primero que debo decir es que no es necesario hacer ningún tipo de planteo de recusación para lograr el “apartamiento” del caso por falta de objetividad, (no de imparcialidad, principio que gobierna exclusivamente a los jueces y no a los fiscales) porque sencillamente en el caso no intervengo.

La denuncia presentada contra el Sr. Massoni fue remita a la ciudad de Rawson en función de que el objeto procesal a investigar es similar al objeto procesal que hace unos años fue motivo de investigación por parte de otro fiscal de este Ministerio Público Fiscal.

Si bien aquel proceso se inició por una presentación efectuada por Massoni a los fines de vindicarse, toda vez que había sido aludido públicamente como presunto partícipe de un accionar delictivo, ello no significa que no haya habido una actuación investigativa a los fines de determinar la existencia de elementos suficientes como para tener por acreditado tanto la existencia del delito como su participación en el mismo.

Desconozco cuáles fueron los elementos que tuvo en cuenta el fiscal para arribar a la decisión que arribó. Lo concreto es que el funcionario del Ministerio Público Fiscal actuante dijo “que de los elementos analizados no surgen antecedentes que permitan sostener una sospecha de ilicitud cometida por los funcionarios que intervinieran en la celebración del convenio”, ese es un dato concreto de la realidad que no se puede soslayar. Y en ese sentido, y en función de que se trata de hechos similares, por no decir los mismos, que en su momento fueron públicamente denunciados, es que la denuncia realizada a principio de este mes fue remitida al mismo fiscal que ya intervino en aquel tiempo para evaluar si corresponde reabrir el caso que en su momento cerró, a partir de esta nueva presentación, o, por el contrario, no resulta pertinente que dicho proceder suceda.

Dicho análisis le corresponde hacer al fiscal que ya intervino en aquel entonces, porque es dicho funcionario quien cuenta con una mejor posición en función del conocimiento en cuanto a la información que recolectó en aquella investigación.

En conclusión, desconozco la motivación de las publicaciones vertidas contra mi persona. Tampoco me interesan. Si mi interesa que la ciudadanía se informe con la verdad de los hechos, y no a partir de las falsas imputaciones que se hacen sobre mi persona.

La ciudadanía y la información

En primer lugar, resulta necesario que la ciudadanía reciba de primera mano toda la información que se ajuste a las verdaderas circunstancias que rodean los hechos denunciados. Para comenzar viene bien recordar que dijeron estos medios, cito, “Lo llamativo es que el fiscal que debería revisar la denuncia y valorar si tiene pruebas de peso o no como para instar el inicio de una causa judicial, sin leerla, ya salió por distintos medios del valle a quitarle entidad y a minimizarla, repitiendo casi lo mismo que Massoni dijo también públicamente sobre la cuestión, que ya había sido investigado por ese tema y que incluso se había vindicado ante la justicia.

La polémica aparición pública del fiscal Rodríguez hablando a favor de un eventual imputado debería ser causa suficiente para pedir su apartamiento, que la denuncia la reciba otro acusador del que no se pueda sospechar que no va a ser imparcial y objetivo, al momento de llevar o no ante un juez a un exfuncionario provincial, como el caso de Massoni.

Se pregunta quien escribe, si se solicita el apartamiento del Fiscal Rodríguez, ¿Quién debería analizar si ese pedido de recusación es justo o no?: el mismo que lo puso al frente de la Unidad Especial Anticorrupción, el Procurador General Jorge Miquelarena, que a su vez es jefe de Rodríguez y hasta se dice que serían amigos”.

En la otra publicación dice: “No son pocos los que sostienen que el fiscal Omar Rodríguez debería dar un paso al costado y dejar que otro acusador instruya la denuncia penal que hace unos días le hicieron a Massoni, porque Rodríguez pudo haber incurrido en un “solapado” adelantamiento de opinión, cuando todavía ni había leído la denuncia y salió por una radio de Trelew quitándole peso. Afirmando, entre otras cosas, que iba a verificar si no se trataba “de un caso que ya se planteó en su momento por parte de diputados de distintos bloques, que quedó en la nada”.

Además, afirma que, “En esa entrevista, en la que el medio con el que habló el funcionario consideró que “le había bajado el precio” a la presentación realizada por el sargento Luis Suárez, del Consejo de Bienestar Policial de Chubut; Rodríguez también dijo, sin haber leído la denuncia, que la misma tenía que ver “con un convenio que se firmó con la cámara de grabadores de autopartes de vehículos y motos, lo cual fue interpretado como una especie de «privatización» en la que el ex ministro Federico Massoni se habría excedido en las atribuciones de su cargo”. Casi anticipando cuál sería su dictamen al respecto.

En este marco, el fiscal que debería revisar la denuncia y valorar si tiene peso o no como para instar el inicio de una causa judicial, sin leerla, ya salió a quitarle entidad y a minimizarla en declaraciones periodísticas, repitiendo casi lo mismo que dijo Massoni también públicamente sobre la cuestión; que él ya había sido investigado por ese tema y que incluso se había vindicado ante la Justicia.

