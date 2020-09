El FASP apoya juicio político a Arcioni

El Foro Ambiental y Social de la Patagonia apoya las iniciativas de organizaciones sociales que han decidido plantear distintos mecanismos legales y democráticos para dar por terminado los mandatos del Gobernador Mariano Arcioni, Federico Massoni, Ministro de Seguridad y Fabián Puratich, Ministro de Salud.

«La Provincia del Chubut no sólo se encuentra en una situación gravísima y sin respuestas concretas de base para enfrentar una pandemia, sino que vive una profunda violación sistemática de derechos básicos a la salud y al trabajo priorizando el pago de una deuda externa fraudulenta», sostienen.

«No alcanzaron los discursos ni los anuncios que prometían una mejora de las condiciones sanitarias, tampoco se generaron medidas económicas alternativas, originadas en la autodeterminación de los pueblos y con una mirada a largo plazo», agregan

En este contexto «consideramos que tanto el juicio político como la revocatoria de mandato son acciones necesarias pero no suficientes.

Las comunidades deben decidir qué rumbo tomará este territorio en medio de la desesperación por conseguir el alimento para la familia y del cada vez más despreciable lobby para instalar la megaminería, presente en medios de comunicación y discursos de funcionarios y empresarios», puntualizaron

El Gobernador Arcioni «sigue generando reuniones vistiendo de “otra matriz productiva” una actividad que no produce nada, más bien destruye y es ilegal en nuestra provincia.

No menos preocupante es la decisión del Presidente Alberto Fernandez que en lugar de asistir a la salud pública y a ciudades como Comodoro Rivadavia con un aumento acelerado de casos positivos y muertos por COVID 19, envía fondos para obras públicas que no demandan los pueblos sino que son infraestructuras para el transporte de nuestros bienes comunes entre Argentina y Chile con el fin de profundizar el saqueo: el Corredor Bioceánico entre Comodoro Rivadavia y Chacabuco», afirman.

Desde el FASP se exige y alienta a la sociedad civil que:

• Establezca prioridades y demande que el dinero para la construcción de rutas sea redirigido a las necesidades de los trabajadores y el pago de sus salarios ya que hoy viven una situación de extrema vulnerabilidad.

• Se acelere la compra de insumos básicos como indumentaria sanitaria, recursos para realizar los test que detectan el COVID 19 (filtros, líquido para centrífuga, placas lectoras para termociclador, etc).

• El pago formal a los voluntarios que se han sumado a cumplir tareas en salud, decisión que visibiliza un estado que a lo largo de décadas no invirtió en capacitar y sumar trabajadores a la salud pública.

– Se genere una campaña de concientización e información multidisciplinaria, en lugar de una política de castigos y represión que demostró see ineficaz e ilegal.

Despues de todo es dinero que se genera de los impuestos y el trabajo del pueblo.

Sabemos que detrás de toda esta situación están las empresas

mineras esperando que nuestro pueblo caiga para ingresar, devastar nuestros territorios, violar nuestras leyes y secar nuestros glaciares y ríos, por lo tanto no sólo estamos observando a nuestros gobernantes, estamos informando, junto a los que luchan y eligiendo día a día preservar nuestro territorio para las actuales y futuras generaciones»