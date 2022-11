El estudio de las rutas migratorias de las ballenas llega a su séptimo año

Científicos del CESIMAR – CONICET colocaron dispositivos novedosos a los ejemplares en esta última edición del Programa Siguiendo Ballenas

Investigadores y becarios del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR – CONICET), junto a colegas del CIMAS-CONICET y ESCiMar de la Universidad Nacional del Comahue, dieron inicio a la séptima edición del Programa Siguiendo Ballenas, mediante el cual se estudia el comportamiento de una serie de ejemplares una vez que salen de los golfos Nuevo y San Matías.

“Lo innovador es la incorporación de unos nuevos dispositivos de seguimiento satelital, que tienen registradores CTD de conductividad, temperatura y profundidad. Serían como barcos oceanográficos que van tomando datos continuamente puestos en las ballenas”, contó Santiago Fernández, becario del CESIMAR – CONICET. Estos dispositivos ya fueron utilizados en otras especies como el Pingüino de Magallanes o elefantes marinos, pero es la primera vez que se colocan en ballenas francas.

“Hasta el momento solo se medía la profundidad, pero ahora podemos conocer también la conductividad, la temperatura, todo más detallado. La idea es conocer un poco más sobre la plataforma continental y los golfos”, agregó Fernández. Esos dispositivos, fabricados por investigadores daneses, fueron colocados en seis ballenas en Las Grutas.

Además del CESIMAR – CONICET, del CIMAS – CONICET y del ESCiMar, participan del proyecto la Fundación Patagonia Natural, Instituto Aqualie, Instituto de Conservación de Ballenas, Marine Ecology and Telemetry Research, National Oceanic and Atmospheric Administration, Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral, University of California Davis – Wildlife Health Center y Wildlife Conservation Society Argentina.

La ruta migratoria de las ballenas puede seguirse de manera online a través de la web siguiendoballenas.org