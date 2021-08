El espacio fue inaugurado en 2019, en un principio para ser el lugar de lactancia de aquellas madres que tenían niños internados. Sin embargo, luego también abrió sus puertas a las propias trabajadoras del nosocomio que necesitaban extraerse leche en forma segura e higiénica. En la Semana Mundial de la Lactancia Materna y los 53 años del Hospital Regional, el espacio celebró su segundo aniversario y los profesionales pusieron en valor la importancia de amamantar.

Este miércoles, el Espacio de Lactancia Materna del Hospital Regional cumplió dos años de vida y los profesionales del servicio de Pediatría lo celebraron poniendo en valor la importancia de amamantar.

El festejo simbólico fue encabezado por Maximilano Medina Alarcón, jefe del Servicio de Pediatría del nosocomio, y contó con la presencia de Miryám Monasterolo, directora del Área Programática Sur; la directora Asociada Margarita Opazo; y la directora Asociada de Enfermería Mabel Alaniz, como representante de la Dirección del Hospital.

Según explicó el jefe del Servicio de Pediatría, el espacio surgió hace dos años “ante la necesidad de brindar un lugar a la cantidad de mamás que teníamos internadas en la época de bronquiolitis”.

“Fue un lugar cedido por el Servicio de Pediatría que se adecuó para recibir a las mamás, juntar su leche y poder alimentar a los pacientes que teníamos internados con su propio alimento. Pero después nos dimos cuenta que se adecuaba a la ley 654 de la provincia y desde entonces es un lugar que le permite a la gente de salud extraerse leche en forma segura e higiénica”.

Por la pandemia, el espacio estuvo cerrado un tiempo, pero hace unos meses volvió a abrir sus puertas. En la actualidad además de las madres de pacientes internados, tres agentes usan este espacio.

Al respecto, Medina Alarcón indicó: “queremos que toda la comunidad hospitalaria sepa que este es un lugar disponible para venir en periodo de lactancia. Las usuarias pueden venir, registrarse todas aquellas veces que ingresan, y extraer su leche en un lugar seguro, higiénico y cerrado. Acá tienen alcohol en gel para hacer limpieza de manos, tienen una heladera para guardar la leche hasta que termina la jornada de trabajo, tienen una televisión que emite videos de lactancia y folletos donde pueden aprender a hacer las extracciones”.

AMAMANTAR PARA CRECER

La celebración de este miércoles se realizó en el marco de los 53 años del Hospital Regional y la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora bajo el lema “Proteger la lactancia, una posibilidad compartida”.

Las actividades en alusión a la fecha continuarán este jueves con un ateneo del servicio donde se hablará de los beneficios de la lactancia y de la iniciativa “Hospital Amigos de la Lactancia”. Mientras que el viernes habrá una jornada provincial, donde se abordarán en forma virtual los objetivos de esta práctica.

Al respecto, Debora Steven, licenciada en Obstetricia y coordinadora del equipo obstétrico del Hospital Regional, destacó la importancia que tiene trabajar la lactancia materna desde el inicio de los controles del embarazo para garantizar que la madre pueda alimentar al niño.

“Es importante realizar el trabajo con la lactancia materna desde el principio del control de embarazo y de esa forma fomentar y motivar que las madres tengan una mayor atención con la lactancia y evitar la deserción. Al acompañarlas durante 9 meses podemos disipar muchas dudas y muchos miedos, sobre todo con lo que te cuentan, lo que te dice la vecina, ‘que mi mamá no pudo entonces no voy a poder’. Entonces si acompañamos todo el proceso con la lactancia materna el índice de aprehensión de las pacientes va a ser muchísimo mayor”, indicó.

Steven recordó en este sentido que la lactancia no tiene una edad de finalización, ya que “el requerimiento y las formas que genera la madre se van adaptando a las necesidades del niño”.

“Desde que es recién nacido las primeras bajadas de la leche son muy ricas en vitaminas, pero cuando comienza a alimentarse el niño la leche va cambiando porque la fisiología de la madre va a adaptándose a la necesidad del bebé”, ejemplificó al respecto.

Por último, la coordinadora del equipo obstétrico del Hospital Regional destacó el rol de las profesionales de Salud para incentivar la lactancia materna. “Las obstetrices tenemos una función muy importante ya que somos las acompañantes de las mujeres embarazadas. Nosotros acompañamos los controles de embarazo de bajo riesgo en diferentes centros de salud de la ciudad y la alimentación y el crecimiento de los niños. Pero este es un rol fundamental que tiene todo el personal de salud, tanto la parte médica, como la parte de obtetricia y las enfermeras que acompañan muchísimo a las mujeres durante este periodo”, sentenció.

A modo de conclusión, el jefe del Servicio de Pediatría, señaló que la lactancia materna es fundamental “por los beneficios que tiene en la salud del niño, de la mujer y la familia. Pero además es un alimento ecológico, no genera residuos contaminantes, es gratuito, está accesible en todo momento y está especialmente adecuado para el crecimiento y desarrollo”.