El emocionado recuerdo de Titín Naves de Palo Pandolfo

“Titín” Naves, integrante de la banda de los 113 Vicios, recordó en LU4 al músico de rock Palo Pandolfo fallecido ayer de manera repentina.

“Es un momento muy duro y triste, porque es un sentimiento increíble por lo que pasó y se nos fue gran parte de la lirica de la Argentina a nivel rock”, expresó.

Naves recordó que “Nos conocimos cuando estábamos grabando el segundo disco que era Crudo y tuvimos una química increíble con Palo. Le propuse que me produzca un disco y no tuvo ningún problema, al punto que me fui a vivir con él a Moreno e hicimos una obra conceptual de 13 temas que me gusta muchísimo. Va pasando el tiempo y le voy cazando la onda a lo que era Palo como productor, como músico y como amigo”.

“Primero él fue músico de los Vicios y tuvo la gentileza de ser integrante de la banda con la guitarra de José Luis que ya no podía tocar. Me convocó para tocar en su quinteto loco y toqué el bajo disfrutando mucho porque fue una experiencia muy divina”, comentó.

“Anoche armamos un grupo de WhatsApp para recordarlo y eso era lo que tenía Palo que la gente de agrupaba a su alrededor”, expresó y adelantó que “Lo más probable es que con sus músicos podamos armar algo en homenaje a Palo cuando la pandemia lo permita”.

http://<iframe src=»https://anchor.fm/saul-gherscovici/embed/episodes/Titn-Naves-y-el-emocionado-recuerdo-de-Palo-Pandolfo-Se-fue-parte-de-la-lrica-nacional-e14tio3″ height=»102px» width=»400px» frameborder=»0″ scrolling=»no»></iframe>