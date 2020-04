El Embrujo, las sentencias

Diego Miguel Correa condenado a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas de este proceso y al pago de la multa de pesos 22.294.000 pesos y de 5.000.000 de pesos, e inhabilitación especial perpetua y absoluta perpetua, por considerarlo autor autor de los delitos de Asociación ilícita en carácter de jefe, Enriquecimiento ilícito, Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en concurso ideal con Negociaciones incompatibles y Auto lavado de activos;(arts. 210, 268 (2), 265, 303 inc. I, 174 inc. 5 en función del art. 173 inc. 7mo, 45, 54 y 55, 5, 12, 29, 40 y 41 del Código Penal).

Diego Luters condenado a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas de este proceso, inhabilitación absoluta perpetua y al pago de la multa de 750.000 pesos por considerarlo autor de los delitos de miembro de Asociación ilícita, Enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe, Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de partícipe necesario, todos en concurso real entre sí. (Arts. 210, 268 (2), 174 inc. 5 en función del art. 173 inc. 7mo, 45, y 55, 12, 29, 40 y 41 del Código Penal).

Daniel Souza, condenada a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas de este proceso, por considerarla autora de los delitos de miembro de Asociación ilícita, Enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe, Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de partícipe necesario, todos en concurso real entre sí. (Arts. 210, 268 (2), 174 inc. 5 en función del art. 173 inc. 7mo, 45, 55, 12, 29, 40 y 41 del Código Penal).

Sandro Figueroa condenado a la pena de 3 años y 4 meses de prisión, accesorias legales y costas de este proceso por considerarlo autor del delito de miembro de Asociación ilícita (Arts. 210 y 45, 12, 29, 40 y 41 del Código Penal); mientras que en el caso de Juan Carlos Ramón se confirmó la sentencia a la pena de 3 años y 3 meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo autor de los delitos de miembro de Asociación ilícita, y Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de partícipe necesario, todos en concurso real entre sí (Arts. 210, 174 inc. 5 en función del art. 173 inc. 7mo, 45, 55, 12, 29 inc. 3, 40 Y 41 del Código Penal).

En el caso de Rubén Darío Reinoso se confirmó la pena de 2 años de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y costas de este proceso por considerarlo autor del delito de Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de autor, todos en concurso real entre sí (Arts. 174 inc. 5 en función del art. 173 inc. 7mo, 45, 26 y 29 inc. 3, 40 y 41 del Código Penal).

También se confirmó en todas sus partes la condena a Cristian Gisande, a la pena de 2 años de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y costas de este proceso por considerarlo autor del delito de Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de autor, todos en concurso real entre sí. (Arts. 174 inc. 5, en función del art. 173 inc. 7mo, 45, 5, 12, 29, 40 y 41 del Código Penal) y en el mismo sentido se confirmó la condena recibida por Jorge Aníbal Godoy, a la pena de 2 años y 8 meses de prisión en suspenso, y costas de este proceso por considerarlo autor del delito de Enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe necesario. (Arts. 268 inc. 2do, 29 inc. 3, 40 y 41 del Código Penal).

A Federico Gatica le ratificaron en todas sus partes la condena, con una pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas de este proceso y al pago de una multa de 5.000.000 de pesos, por considerarlo autor del delito de Lavado de activos. (Arts. 303 inc. 1, 45, 12, 29, 40 y 41 del Código Penal).

Finalmente se dispusieron las costas a las que deberán hacer frente los condenados, tanto en el caso de las defensas como de los querellantes.