El diputado Juan Pais justificó el ajuste de Arcioni

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Pais indicó que “El Plan de Reestructuración no pasa exclusivamente por el congelamiento de sueldos, porque justamente esa es una medida provisoria que se extenderá por 180 días; pero también hay cuestiones tributarias. No solamente se está diciendo paremos la pelota por este lado, sino también que también se está buscando la manera de incrementar los recursos para intentar salir de la crisis”.

Luego agregó que “No hay forma de salir de la crisis si por un lado no recortamos el gasto público y al mismo tiempo incrementamos la recaudación. No alcanza con suspender los incrementos salariales y reducir un poco la planta política, luego iremos viendo el impacto que estas medidas vayan teniendo en el andar”.

Recaudar unos 650 millones de pesos adicionales

Con los incrementos en el Impuesto a los Sellos y el de Ingresos Brutos comentó que se estima incrementar la recaudación en unos 650 o 700 millones de pesos adicionales por año, pero agregó que “habrá que ver si esto sucede como se previó, pero vemos que hay proactividad en salir a buscar recursos. Por supuesto que son medidas antipáticas pero celebro que se tome de una vez por todas el toro por las astas. Ya no importa de quién es la culpa, pero la responsabilidad de gobernar es de Arcioni”.

Tal como expresaron el gobernador y su ministro de Economía, Pais también le apuntó a la plan de personal y afirmó que “todos sabemos que está sobredimensionada, con un incremento del 2008 a hoy del 43% y nadie habla de reducirla, sino de que aquellos que están en condiciones de jubilarse pasen al sector pasivo, pero que eso no se traduzca en nuevos ingresos o que al menos se reemplace 1 por cada 3 que se jubilen”.

Contradicciones

Entorno del anuncio del gobernador de dejar de cobrar su salario por el lapso de seis meses, indicó que “me consta que ninguno de los aumentos de sueldos solicitados para el gobernador tuvieron que ver con una decisión personal, sino con una lógica porque a partir de su salario estaban enganchados los salarios de los distintos funcionarios. En Chubut los ministros perciben salarios muy bajos, o por lo menos lo percibían, y eso le complicaba la posibilidad de atraer especialistas para conformar su gabinete”.

“La contradicción en este tema está por todos lados, porque al mismo tiempo los diputados que lo critican cobran 4 o 5 veces más que el gobernador. Lo que sí debo decir es que quizás el tema no fue bien comunicado porque el fin era tratar de subsanar una anomalía que existía con los salarios de los funcionarios y que el propio estaba dispuesto a no cobrar su sueldo aunque no lo haya dicho públicamente”, reveló el legislador.

Finalmente, Pais estimó que mañana ingresará el proyecto a la Legislatura y adelantó que desde el bloque que preside “nuestro deber es acompañar las políticas de gobierno, aunque claro que también esperamos los aportes de la oposición para mejorar el proyecto del Ejecutivo”.