El desubicado proyecto de López

El controvertido diputado provincial, Sebastián López, impulsa un nuevo intento para modificar el sistema de distribución de regalías petroleras, que no implica otra cosa que avanzar con los fondos que recibe Comodoro Rivadavia.

El ex diputado de Juntos por el Cambio, que fue separado del bloque luego de conocerse las imágenes en las que se lo vio pedir un retorno para impulsar la actividad minera en la provincia, pero que sigue ocupando la banca en la Legislatura, presentó su iniciativa, que ya recibió fuertes rechazos públicos y sugestivos y silenciosos acompañamientos internos.

López considera que Comodoro Rivadavia recibe más fondos que le corresponden, en función de una supuesta equidad, que no se condice con lo que históricamente aporta la producción de la ciudad a la provincia en su conjunto y tampoco el pasivo ambiental que sigue padeciendo.

El proyecto lleva el número 54/21 y sostiene que los recursos “son propiedad del Estado provincial y su explotación debe concurrir a contribuir al erario público, las finanzas locales y a la inversión social”.

En concreto plantea modificar el esquema de reparto de regalías pero, como ha pasado con todos los proyectos de neto carácter regionalista y sin analizar la realidad histórica y el pasivo ambiental mencionado, avanza sobre el 16% que se distribuye entre los municipios, del cual Comodoro recibe el 40%, y no del 84% que queda para provincia.

“Consideramos que esta distribución, que establece que el municipio de Comodoro Rivadavia, debe percibir el 40% de las regalías ingresadas a la provincia, genera una inequidad en la distribución en desmedro de todos los habitantes de la provincia”, afirma López, quien temerariamente asegura que “esta última localidad (Comodoro) debería ser una más en el reparto, sin dejar de tener en cuenta que, la actividad es de liquidación por la explotación de un recurso natural no renovable, es decir, que se agotará en un futuro, pero que esto debiera ser compensado por los recursos que percibe el Gobierno provincial, ya que es el responsable de motorizar actividades sustitutivas de las que se agotan”.

El mar de fondo

El proyecto de López, que fue cuestionado ayer por el dirigente petrolero, Jorge Avila, (ver aparte) y mereció otros reparos aún menores pero también firmes, se presentó en un momento de “mar de fondo” o “río revuelto” por el cierre de listas y también por la continuidad de la discusión abierta de la zonificación minera, a la que López apoya enfáticamente.

También luego de un cruce de opiniones entre el intendente Juan Pablo Luque y su par de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, sobre el tema portuario, algo que surgió luego de un encuentro del jefe comunal comodorense con la titular del Ejecutivo de Camarones, Claudia Loyola.

En ese contexto fue presentado el proyecto de López que, para varios actores y analistas políticos, tiene el apoyo silencioso de “los Sastre”, incluidos sus diputados y a los que se sumarían algunos diputados que son de Trelew.

Desde el oficialismo, aún no hubo expresión alguna, pero se cree que esta iniciativa, como sucede en otras ocasiones, cruzará bloques, ya que sería realmente una rareza que un diputado de Comodoro Rivadavia e incluso de toda la zona sur apoye un nuevo intento de avanzar sobre los recursos de la ciudad y región, desde los que se sigue alimentando (en alto porcentaje y desde siempre) a la provincia en su conjunto.