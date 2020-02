El déficit de la provincia es 21.000 millones

Carolina Estefanía, presidenta de la Asociación de Magistrados de Chubut, explicó que la falta de pago de los salarios en la Justicia y la incertidumbre por la fechas de cobro propiciaron el reclamo que hoy protagonizarán los jueces junto a los empleados judiciales.

Producto de la dimensión del déficit provincial y la falta de credibilidad impedirían la instrumentación del uso de fondos judiciales para pagar sueldos.

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Estefanía indicó que “vamos a realizar una presencia conjunta entre los magistrados y los empleados, no se va a caracterizar por el ruido sino por la presencia, con la intención de visibilizar que estamos juntos en reclamo al Poder Ejecutivo del pago salarial en tiempo y forma”.

La magistrada explicó: “Más allá que el pago escalonado sea una realidad en la provincia del Chubut, la situación que más preocupa, genera malestar y vulnera los derechos de los trabajadores, es la situación de incertidumbre de cuándo se produce el pago salarial. A la fecha, hoy es 13 de febrero, el gobierno ni siquiera anunció la fecha de pago del primer rango”.

Entono del reclamo sobre la información oficial sobre los datos de las finanzas provinciales, señaló que “el gobierno comenzó a dar algunos datos sobre las cuentas públicas, pero de todas manera nosotros aprobamos en asamblea estar en contacto con un estudio jurídico que patrocinará a la Asociación de Magistrados para que estudie la acción judicial a interponer y oportunamente la interponga”.

Estefanía comentó que “el déficit provincial sería aproximadamente de 21.000 millones de pesos, el propio ministro Antonena lo mencionó en la reunión que tuvimos con el gobernador, y hemos chequeado en otros ámbitos y efectivamente todo indicaría que el déficit rondaría en esos números. Es un número muy alto y obviamente contempla el pago de los compromisos de deuda externa existentes en el año 2020”.

Tras mencionar que el déficit provincial rondaría los 1.800 millones de peso mensuales y a partir de la consulta si Chubut se transformado en una provincia inviable, respondió que “yo no me atrevería a calificarla de ese modo, sino que digo que la economía provincial ha dejado de ser una economía ajustada sino que tiene graves dificultades para poder afrontar sus obligaciones”.

Cuando se le consultó sobre la postura del Superior Tribunal de Justicia, sostuvo que “escuchó el pedido de la Asociación respecto a que tuviera una postura mucho más firme, que ejerciera las facultades implícitas que tiene como cabeza de Poder”.

Finalmente se refirió a la posibilidad de utilizar fondos propios de la Justicia para pagar salarios y luego sean devueltos por el Ejecutivo, descartando esa opción. “Con respecto con la Ley Chaco vemos dificultades en su instrumentación por los mecanismos para la devolución de los fondos con estos números de déficit, ni con una garantía de origen podríamos garantizarnos que el Ejecutivo devuelva los fondos antes de finalizar cada mes y el riesgo sería demasiado; a lo que suma la falta de credibilidad que ya mencionamos”, concluyó.