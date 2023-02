El contundente comunicado de ATECH por la exclusión en el acta paritaria : «Otra maniobra del gobierno»

Bajo el título «OTRA MANIOBRA DEL GOBIERNO», el gremio ATECH compartió un comunicado en el que expresa su molestia ante «una supuesta ACTA PARITARIA homologada por la Secretaría de Trabajo, de la que la ATECH no fue parte».

Calificado como un acto «PARA DESACTIVAR LA UNIDAD Y LA LUCHA DOCENTE», la asociación indicó que «el gobierno de Arcioni y su ministro Grazzini convocó a una reunión a organizaciones sindicales docentes excluyendo a la ATECH, el sindicato que posee la mayor representatividad por cantidad de afiliadxs, historia y distribución territorial».

«En el acta se reitera el contenido de la «adenda» de fines del año pasado, surgida de reuniones privadas, que excluyeron a la ATECH, en las que Grazzini y otras representaciones acordaron aumentar el item no remunerativo Recursos Materiales (rechazado por jubiladas/os por violatorio del Art. 22bis de la Ley X 39) y modificar la escala de antigüedad (propuesta que debe ser analizada por el colectivo docente por su trascendencia). El aumento de recursos materiales no impacta en las jubilaciones mientras el aumento de la antigüedad apenas implicaría un beneficio mínimo» añadió.

«Es una maniobra del gobierno buscando desarticular la lucha. No convocan a la ATECH porque, no convalidamos las propuestas de Arcioni en cumplimiento de los mandatos docentes que no quieren someterse a la miseria que propone» sostuvo.

«El acuerdo y su homologación violan la Ley X 39 y fundamentalmente, buscan desactivar la lucha docente. Convalidar este procedimiento es peligroso, porque habilita al gobierno a toda clase de maniobras. La urgencia del gobierno por evitar un plan de lucha lo obliga a esta maniobra grosera y a concesiones salariales cuestionables» finaliza.