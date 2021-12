El Consejo de Localidad de Esquel pidió expulsiones y aseguró que Sastre es el autor intelectual

El Consejo de Localidad justicialista de Esquel solicitó hoy la expulsión partidaria de los diputados provinciales peronistas que votaron el miércoles la zonificación minera, y al vicegobernador Ricardo Sastre. Ellos son: Adriana Casanovas, Mónica Saso, Tatiana Goic y Carlos Eliceche “por traidores al mandato popular”.

El Consejo también pidió al Concejo Deliberante de la ciudad que declare personas no gratas a los 14 diputados que aprobaron el miércoles, a espaldas de la gente, el controvertido proyecto de ley impulsado por el gobernador Mariano Arcioni.

“Varios han sido los documentos, reuniones y Congreso donde los afiliados y afines del Partido Justicialista de la cordillera se han manifestado en contra de la megaminería a lo largo de los últimos 19 años de lucha”, comienza el pronunciamiento del Consejo que asegura que “hoy no merece otro calificativo que traición al pueblo y al mandato popular, la acción llevada por aquellos diputados que se hacen llamar peronistas y votaron a favor de la zonificación minera”.

Por esta razón solicitaron al partido justicialista “que se declare personas no gratas y se expulse del partido a Adriana Casanovas, Mónica Saso, Tatiana Goic y Carlos Eliceche por traidores al mandato popular”. De la misma manera se pidió “la declaración de persona no grata y la expulsión del partido de Ricardo Sastre, vicegobernador de la provincia y presidente de la Legislatura, quien ha tenido en repetidas ocasiones, expresiones en contra de la voluntad popular y a favor de la megaminería. Si bien en esta última sesión no votó, es el autor intelectual de esta traición”.

Finalmente se solicitó al Concejo Deliberante de esa ciudad que “declare personas no gratas a los 14 diputados que votaron en contra del pueblo. Se trata de los diputados: Juan Horacio país, Roddy Ingram, Emiliano Mongilardi, María Cativa, Carlos Gómez, Gabriela De Lucía, Mariela Williams, Graciela Cigudosa, Pablo Nouveau, Tatiana Goic, Carlos Eliceche, Sebastián López, Adriana Casanovas, Mónica Saso. Sin justicia ambiental no hay justicia social”, finaliza el comunicado.