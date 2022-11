El Consejo de la Magistratura resolvió elevar a jury el caso de la jueza Mariel Suárez por mal desempeño

Las actuaciones serán derivadas al Tribunal de Enjuiciamiento. En la Comisión Acusadora actuarán tres representantes: Manuel Burgueño, Paula Cardozo y Jorge Früchtenich.

En la sesión que se desarrolló este martes por la tarde en Esquel, el Consejo de la Magistratura avaló de forma unánime el informe final del Sumario N° 145/22 CM, firmado por la consejera Mirta Pacheco, y se decidió elevar a jury las denuncias contra la jueza de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez.

El caso fue caratulado: «Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Sr. Ignacio Agustín Torres y Otros c/ Jueza Penal de Comodoro Rivadavia, Dra. Mariel Alejandra Suarez», y luego de evaluar las pruebas y el sumario elevado desde el Superior Tribunal de Justicia, y lo que se investigó en el sumario a partir de lo que estableció la Comisión de Admisibilidad en concreto, la ausencia de imparcialidad, excusación y otros puntos más, se coincidió por unanimidad en encontrar que las conductas desplegadas por la Dra. Mariel Alejandra Suarez, en distintas circunstancias reseñadas, “configuran la causal de mal desempeño que establece la legislación” al haber inobservado los deberes impuestos por:

1- La Ley de Ética Pública en su artículo 13 en el ejercicio de la función que detenta y lo establecido por el art. 10 inc. B del RIG al haber adoptado conductas indecorosas con aquellas que su cargo y función le exigen;

2- El deber de imparcialidad impuesto por el Código Procesal Penal en su artículo 17 y concordantes;

3- El haber omitido informar su verdadera localización los días 29 y 30 de diciembre del 2021, ausentándose de su lugar de trabajo sin que dicha ausencia encuentre justificación y obligando a la reprogramación de audiencias;

4- Omitir el cumplimiento del deber legal de excusación establecido por el código de rito penal en su art. 77 CPPCH.

De este modo, se coincidió en el planteo de remitir las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento, a los fines previstos en la Ley V N° 80. Para la sustanciación del jury, se decidió que habrá tres miembros que integrarán la Comisión Acusadora, que serán Manuel Burgueño, Paula Cardozo y Jorge Früchtenich.

DESCARGO

En la sesión, los consejeros desestimaron el planteo realizado por Mariel Suárez, quien afirmó que no dejó de cumplir con sus obligaciones, no dejó vencer términos para dictar sentencias, no realizó actos incompatibles o prohibidos por la Constitución, ni desobedeció órdenes de sus superiores.

La jueza aseguró que en su visita a la cárcel, en ningún momento realizó actos inapropiados ni contrarios a la moral, sólo se sentó en el piso unos minutos y nada más. Afirmó que las conclusiones en base a un video ilegal y manipulado, son falaces, y que haber mantenido una entrevista con fines académicos no empaña ni desluce la actividad como jueza del caso.

La jueza denunció que se violaron sus derechos, se afectó el debido proceso, el derecho a defensa, el derecho de igualdad, se afectó su trabajo y percepción salarial e hizo reserva del caso federal, y pide la desestimación y el archivo de su denuncia, algo que fue rechazado de plano por todos los miembros del Consejo de la Magistratura.