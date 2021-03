El Concejo rechazará el incremento reclamado por la SCPL

Gustavo Reyes, concejal del Frente de Todos en Comodoro Rivadavia, expresó a La Posta Comodorense Radio que el Concejo Deliberante rechazará el aumento pedido de tarifazo de la SCPL y que se habilitarían incrementos del 23% en energía y del 17% en agua y cloacas.

“Manifesté en la sesión que la gente había rechazado el aumento en la audiencia pública y que en el Concejo no aprobemos el incremento porcentual que pidió la SCPL. El lunes vamos a tener una reunión plenaria para tratar este tema y prácticamente hemos decidido no dar curso al pedido de la Cooperativa, definiendo porcentajes mucho menores a los solicitados”, señaló el edil.

Reyes anticipó que “En la sesión del 25 de marzo podría estar saliendo un aumento que rondaría el 23% en energía y otro del 17% en agua y cloacas; recordando que la SCPL había solicitado incrementos del 60% en energía y 49% en agua y cloacas

El concejal manifestó que “Fue la primera vez que vi una participación tan importante para la audiencia pública y eso que fue durante el mes de enero. La gente se manifestó de manera muy contundente y aunque muchos creen que las audiencias son una catarsis, no vamos a dejar de escuchar y considerar que la mayoría se opuso a esos aumentos”.

Finalmente sostuvo que “Nos llamó mucho la atención un pedido de modificación de estatutos que se pidió desde quienes conducen la SCPL, donde buscan cambiar de 92 de los 99 artículos; pero además pretenden modificar las asambleas y la cantidad de consejeros que integran la directiva de la Cooperativa”.

