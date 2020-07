El Concejo quiere que Cambareri explique que pasó en el puerto

En la sesión del jueves, a pedido de los ediles del Frente de Todos, se aprobó una moción para que el administrador del puerto, Favio Cambareri, informe que fue lo que falló en la estación marítima para que, a partir de los casos positivos del buque Santorini, se desate una ola de contagio de coronavirus en Comodoro Rivadavia.

La concejal Viviana Navarro fue la voz más firme del Frente de Todos en pedir la asistencia o las explicaciones de Cambareri quien, pese a las anteriores invitaciones, aún no brindó información alguna al Concejo.

“Volvimos a pedir a presidencia que se lo cite, pero nuevamente dijo que tenía temas pendientes y que no podía acercarse. A esta altura, sino quiere venir, no hace falta que lo haga pero si debe dar explicaciones”, señaló Navarro.

En el mismo tono, la ex diputada provincial dijo que “es este Concejo y la ciudad la que necesita saber qué sucedió. Tenemos que tener certezas para que los vecinos sepan si bajaron 3, 4 o 12 marineros. Todavía no sabemos cuándo llegó el barco. Esto lo debe también contestarlo Prefectura. La responsabilidad la tiene Cambareri porque el puerto, es el único lugar donde el municipio no pudo controlar, y ahora tenemos las consecuencias”, concluyó.