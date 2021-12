El Concejo de Trelew rechazó la zonificación minera y declaró personas no gratas a los diputados que la aprobaron

En sesión especial, el Concejo Deliberante de Trelew acaba de rechazar la ley de zonificación minera, de la que expresamente pidió, tanto al goberandor Mariano Arcioni como a la Legislatura, su inmediata derogación.

Junto con ello, el Cuerpo presidido por Juan Ignacio Aguilar , y en este caso con la sola negativa de Rubén Cáceres de Juntos por el Cambio, declaró personas no gratas a los 14 diputados provinciales que el miércoles por la noche aprobaron la controvertida ley impulsada por el gobernador Mariano Arcioni.

En la sesión, realizada con prolijidad y tranquilidad absoluta, la única voz discordante fue la de Rubén Cáceres, de Juntos por el Cambio, que cuestionó el «apresuramiento» para tratar este tema en reunión especial, sugirió no declarar personas no gratas a los diputados y no centralizar el rechazo en los hechos represivos por parte de la policía sino también en los destrozos ocurridos en la Capital Provincial.

En respuesta, la concejal María Flores Torres del Partido por Trelew, recordó que la sesión no era de apuro sino «en respuesta al reclamo popular, a los vecinos que todos debemos repreesentar» y que el tema minero como mínimo llevaba 2 años en debate y con todas las voces, incluidas las técnicas, en su rechazo.

Finalmente, tras la aprobación del orden del día, los concejales votaron de manera unánime el rechazo a la zonificación minera y pedido de reconsideración y se dio, en algunos puntos como la declaración de personas no gratas y los cuestionamientos a la represión, el voto negativo o de abastención de Cáceres