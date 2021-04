El Comité de Emergencia pidió cumplir con los protocolos vigentes

El Comité de Emergencia mantuvo una nueva reunión este lunes, en Sala de Situación de Casa de Gobierno, donde se evaluó la situación epidemiológica de los últimos días y se realizó un balance respecto a las acciones realizadas en el contexto de la pandemia COVID-19.

Al término de la reunión, el Ministro Puratich expresó que “tuvimos un fin de semana largo complejo. El gobernador Arcioni fue muy claro en la instrucción que nos dio, y es que tenemos que lograr que se cumplan las medidas vigentes y para ello necesitamos la colaboración de la población, a la que seguimos exhortando a que cumpla con todos los protocolos preventivos y sanitarios vigentes”.

“En la reunión que mantuvimos con el Gobernador y demás funcionarios se puntualizó en el control de las medidas, realizar un refuerzo y hacerlas cumplir, obviamente que no compliquen en lo económico, pero sí que sea un llamado de atención hacia la sociedad, de que si no nos cuidamos y no entendemos que la pandemia está presente, la segunda ola nos va a impactar con más fuerza que la primera”, reflexionó el titular de la cartera sanitaria provincial y repitió: “todos los chubutenses debemos cumplir con las medidas que existen y ser conscientes que si se incrementan los casos, deberemos tomar otras”.

A su vez, Puratich recordó que “no sé pueden hacer reuniones con más de 10 personas, los eventos deportivos se llevan adelante sin asistencia de público; y es muy importante usar el tapaboca en todo momento”.

Decreto vigente

En ese marco agregó que “primero hay que cumplir con las medidas que ya están vigentes, hay un decreto hasta el 12 de abril donde están prohibidas las reuniones sociales, culturales y deportivas con asistencia de más de 10 personas, eso hay que recordarlo y reforzarlo; la utilización de los protocolos en los restaurantes, confiterías, donde tiene que estar reducida la capacidad, garantizada la ventilación, lo cual está vigente y muchas veces no se cumple”.

“Hoy debemos prever y anticiparse a lo que puede pasar, y uno no puede dejar de mirar que esta enfermedad tiene la misma dinámica que la primera ola, que empezó en la provincia de Buenos Aires, CABA, AMBA, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán, y la segunda ola pasa lo mismo con mayor cantidad de casos y sabiendo que la conectividad entre esos lugares es más fluida que en el comienzo que estaba todo cortado. La llegada de este virus a la Provincia va a ser más rápido, por eso estamos preocupados y hacemos un llamado a cumplir con los cuidados, con los protocolos y a respetar las normas vigentes”, remarcó Puratich.

Reunión con Municipios

El Ministro Puratich manifestó que “voy a tener una reunión, en las próximas horas, con los Intendentes para tratar de resaltar todo esto, porque nadie quiere tomar medidas que sean perjudiciales para los sectores que más han sufrido y con ese eje estamos trabajando, pero para ello debemos trabajar en conjunto como hasta ahora. Buscamos revisar los protocolos y por 15 días incrementar los controles para que esto tenga la mayor repercusión posible”.

Campaña de vacunación

Con respecto a las vacunas, el Ministro indicó que “hoy llegan las 12.600 dosis de vacunas de Sinopharm y durante el pasado fin de semana llegaron 4.800 dosis de Sputnik V -primer componente- lo que nos da un buen número de vacunas como para seguir adelante con la Campaña de vacunación”, y señaló que “el Plan ya supera 50 mil personas vacunadas y continúa llevándose a cabo en cada lugar de nuestra provincia, con la logística que venimos implementando, y con este ritmo de llegada de las vacunas cada día será mejor”.

Gestión

Durante el encuentro, los funcionarios repasaron las acciones que se ejecutaron en materia de salud pública para paliar la situación sanitaria que desde hace un año afecta a nuestra provincia.

En ese sentido se destaca la Incorporación de equipamiento médico para las Terapias Intensivas de los Hospitales cabecera de la provincia; el equipamiento de protección personal para los trabajadores de la salud; las capacitaciones virtuales recibidas a través del Ministerio de Salud de la Nación; el fortalecimiento del recurso humano del sistema sanitario provincial en el contexto de la pandemia.

Los funcionarios pusieron en valor el voluntariado que ayuda en el desarrollo del Plan Detectar en todo el territorio provincial, como así también en el plan de vacunación que alcanzó a más de 50 mil personas, incluyendo el fuerte operativo realizado en la comarca andina tras los incendios.

La gestión realizada por el Gobierno Nacional que asistió en todo momento con profesionales, la logística en el envío de vacunas, la visita de la ministra Carla Vizzoti a la cordillera y el refuerzo sanitario en zonas afectadas por los incendios del último mes. También se destacó la gestión de municipios; la adaptación de los hospitales, realizando reformas edilicias en algunos casos, al nuevo mecanismo de trabajo indicado para el contexto de pandemia.

Asimismo el Gobierno Provincial invirtió en infraestructura sanitaria, con obras de ampliación y refacción en el minihospital de Playa Unión; en los Hospitales Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia; el Hospital de Alta Complejidad de Trelew y las obras de ampliación y refacción en los Hospitales de Las Plumas, Sarmiento y Rawson, la sede del PROSATE en Comodoro Rivadavia. La construcción del Hospital Modular de Puerto Madryn y la licitación para la ampliación del Hospital de Lago Puelo.