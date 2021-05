El brote de Covid en el Concejo esta controlado

Gustavo Reyes, concejal del Frente de Todos por Comodoro Rivadavia, comentó a La Posta Comodorense Radio los alcances del brote de Coronavirus y cómo seguirán las sesiones en el Concejo Deliberante ante los aislamientos por contacto estrecho.

“Participamos de una reunión y fuimos aislados por ser contacto estrecho y en mi octavo día no he presentado síntomas. Hacemos todas las actividades con los barbijos puestos y manteniendo la distancia social, pero nos aislamos por precaución”, explicó.

Reyes adelantó que “El jueves 13 se termina el aislamiento y en lugar de realizar la sesión la vamos a diferir para el día 20 para luego tener la segunda sesión el 31 de mayo y no perder ninguna de las sesiones del mes”.

El concejal sostuvo que “Nos quedan pendiente de tratamiento la compensación presupuestaria que pidió el Poder Ejecutivo para la Secretaría de Seguridad; la bianualidad presupuestaria para el Centro de Encuentro del Barrio Abel Amaya; la obra del Barrio Las Américas y otros despachos más que ya estaban listos para su tratamiento”.

Finalmente indicó que “La auxiliar de comisión que dio positivo ha tenido los síntomas propios del Covid pero no ha sido grave, también dio positivo otra empleada del Concejo. Tenemos mucho personal en sus casas por ser contactos estrechos, lo que nos imposibilita del trabajo diario y deberemos encontrar los mecanismos para seguir con las tareas que tenemos por delante”.