El Bloque de Juntos por el Cambio pidió informes por el secuestro de vehículos

“Nosotros hemos ampliado un pedido de informes que ya le habíamos enviado al gobernador sobre las detenciones de personas porque muchas de ellas se habían efectuado de manera irregular, que los números lo demuestran, sin participación del Poder judicial; ahora estamos ampliando el pedido hacia los vehículos secuestrados para saber qué destino han tenido y bajo la órbita de quién han quedado”, puntualizó el legislador opositor.

Pagliaroni agregó que “Para muchas personas esos vehículos secuestrados son su herramienta de trabajo o de traslado a sus lugares de trabajo, mucho más con las restricciones existentes en la circulación del transporte público. Hemos hablado con varias de las personas que les han secuestrado el vehículos y todas nos relatan que no se les informa dónde quedarán retenidos ni cuáles son los trámites para poder recuperarlos”.

Respecto bajo la tutela de quién deberían quedar los automóviles, indicó que “A simple vista nos surge que los vehículos secuestrados, que entendemos que deben ser tratados por la Justicia Federal como consecuencia de las infracciones del Artículo 205 del Código Penal. Ojalá el gobernador se digne a respondernos para llevar tranquilidad a las familias afectadas”.

“Provincia militarizada”

El jefe de bancada de Cambiemos, expresó que “Estamos en el marco de una provincia militarizada, es cierto que no es la única, y por ejemplo en Mendoza que triplica a Chubut en población tiene la misma cantidad de detenidos; lo que a priori nos lleva a pesar que acá somos un desastre a la hora de cumplir la cuarentena o hay un abuso en la cantidad de detenciones y secuestros de vehículos. Pareciera que hay una competencia para ver quien demora más gente y eso es un claro exceso”.

Sin desmerecer el rol fundamental de la cuarentena, agregó que “Entendemos que en el marco de la pandemia se deben aplicar todos los protocolos para que la gente este el mayor tiempo posible en su casa, pero de ninguna manera se puede permitir un abuso de autoridad y se actué por fuera de la Constitución”.

Finalmente Pagliaroni cuestionó la contratación por parte del Gobierno provincial de un consultor para efectuar una especie de “ciberpatrullaje” en función del tema minero. “Se argumenta que no hay plata para pagar los sueldos pero que se hacen están contrataciones que no sabemos muy bien a qué necesidad responden, cuando la pandemia concluya se deberán dar muchas explicaciones por situaciones como esta”, concluyó.

