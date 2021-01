El bloque de diputados de la UCR pide la presencia de Trotta en Chubut

Así lo plantearon Manuel Pagliaroni y María Andrea Aguilera. Ante el grave conflicto por el atraso salarial, los legisladores ya presentaron un proyecto para declarar la Emergencia Educativa. Además, pidieron una audiencia con el ministro Trotta, que este mismo viernes viaja a La Rioja.

El bloque de diputados provinciales de la UCR que preside Manuel Pagliaroni y que integra María Andrea Aguilera pidió la presencia en Chubut del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ante la crítica situación del sistema educativo por el retraso en el pago de salarios y los problemas de infraestructura.

Estos problemas, indicaron los legisladores, han generado que en los últimos tres ciclos lectivos haya habido menos días de clases que los 180 que debe haber en un año, según lo establece la Ley Nacional de Educación. Por ello, el bloque ya presentó un proyecto, elaborado por Aguilera, para declarar la Emergencia Educativa en la Provincia.

“Desde el radicalismo hemos estado pidiendo desde hace ya algunos meses que se declare en Chubut la Emergencia Educativa. Entendemos que 2020 ha sido muy malo para todo el sistema educativo provincial, en buena parte por la pandemia y por la falta de voluntad política de las autoridades para que se vuelva a clases”, indicó Pagliaroni en este sentido.

Agregó que “además en Chubut tenemos otro problema: el atraso salarial, con los inconvenientes que esto ha ocasionado en todos los servicios del Estado, y particularmente en el educativo”.

Tragedia educativa

El contexto ha generado que en los últimos tres años Chubut haya tenido menos días de clases de los que se deberían tener en un solo año. “Es decir, la calidad educativa de nuestros niños y adolescentes es realmente mala. Es una tragedia educativa, como ya se ha definido”, dijo el legislador.

Pagliaroni recordó que, “ante este panorama, presentamos en una de las últimas sesiones un proyecto de Declaración para que el Gobierno Nacional se comprometa con la problemática de Chubut y de alguna manera solucione uno de los problemas más importantes que es el retraso salarial, tanto de los docentes como de los no docentes, para que los chicos chubutenses estén en igualdad de condiciones con los del resto del país”.

Consideró que “hay una obligación constitucional del Gobierno Nacional de garantizar la educación en toda la Argentina, y vemos que está haciendo la vista gorda con lo que pasa en Chubut”.

De manera complementaria, indicó, “le hemos pedido una audiencia al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para que nos reciba a la diputada a Aguilera y a mí para conversar sobre esta situación”.

“Le queremos plantear nuestra opinión. No estamos intentando politizar el tema -manifestó-, sino que es una situación que ya lleva 3 o 4 años y es un problema que pareciera no tener solución ni para este año ni para los próximos ciclos lectivos. No podemos seguir en esta situación”.

“Tiene que dar una respuesta”

También, dio a conocer, “estamos pidiendo que el ministro Trotta venga a Chubut, de la misma manera que está concurriendo a otras provincias”, dijo en alusión a la visita que el funcionario realiza este mismo viernes a La Rioja.

“Queremos que se siente con las autoridades provinciales, con los docentes y con los padres. Hay muchísimos padres movilizados en toda la provincia reclamando la vuelta a clases. El ministro nacional tiene que venir a dar la cara, tiene que dar una respuesta”, finalizó.

En este contexto, la diputada Aguilera cuantificó en 144.442 la cantidad de estudiantes de Chubut en edad de educación obligatoria que no han tenido continuidad.

“Esto ha sido, como lo dejamos claro en el proyecto de Emergencia Educativa, por el conflicto provincial ante el retraso de los sueldos y los problemas de infraestructura escolar; la falta de una política clara eficiente, ordenada y de relevancia pedagógica, y por la falta de mecanismos de control articulados”, indicó Aguilera.

La diputada agregó que, además, la pandemia del COVID-19 “ha dejado al desnudo las profundas desigualdades en el acceso a la conectividad, así como también la falta de infraestructura, la escasez de recursos tecnológicos para estudiantes y docentes, y la falta de capacitación para el uso de recursos tecnológicos”, lo cual, indicó, ha generado una importante deserción escolar.

Actividad esencial

“Por eso, con el proyecto que presentamos buscamos declarar la emergencia correspondiente a los ciclos 2020 y 2021, reconocer a la educación como una actividad esencial y crear un programa de acompañamiento a estudiantes en riesgo de abandono”, indicó, a lo que agregó, entre otros aspectos, la creación de un fondo de infraestructura pensado para la pronta vuelta a las aulas.

“La educación debe ser una prioridad, y ese es nuestro objetivo a través del proyecto de Emergencia Educativa en Chubut”, finalizó.