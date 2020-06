El banderazo docente será en toda la provincia

Marcela Capón, representante de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, señaló a La Posta Comodorense Radio que mañana viernes habrá actividades de protesta por la falta de pago en los salarios y que el sábado se realizará un banderazo en las diferentes ciudades de Chubut.

“Vamos a llegar a los tres meses y medio de atraso salarial, contando también el aguinaldo, salvo los estatales de la Policía y la Salud. Nadie del gobierno esta teniendo con los sindicatos o con la Mesa de Unidad Sindical”, expresó la dirigente de ATECh.

“Todo esta muy complicado, seguimos luchando con este gobierno y ahora en un contexto complejo no dejamos de reclamar cuidando la salud de nuestros representados”, agregó.

En cuanto a las protestas, explicó que “Mañana vamos a realizar una jornada de lucha, con modalidades diferentes en función de la fase en la que se encuentre cada ciudad o localidad, y el sábado haremos un banderazo defendiendo nuestros derechos”.

Sobre el posible pago en cuotas del aguinaldo, señaló que “Como no tenemos diálogo con los funcionarios no enteramos por los medios, pero aunque no hay anuncio oficial rechazamos el pago del aguinaldo en cuotas; porque el atraso salarial de los estatales también eso perjudica a la economía y en la disminución del consumo”.

Capón denunció también la falta de pago del incentivo docente, manifestando que “La única respuesta que habíamos conseguido era que iban a depositar el incentivo docente en el día de ayer y no hicieron el depósito. Esos fondos son depositados por Nación y se deben liquidar de manera automática, pero no lo pagan en tiempo y forma tampoco, aduciendo que no les envían los montos necesarios”.

A manera de propuesta para incrementar los ingresos, sostuvo que “Hace más de años venimos pidiendo con la Mesa de Unidad Sindical la Ley Tributaria Extraordinaria y parece que recién ahora avanzarían con el Impuesto Inmobiliario Rural que no se esta cobrando la actualización de catastro, lo mismo sucede con las grandes fortunas”.

