El atleta olímpico Joaquín Arbe visitó el Concejo Deliberante

El atleta olímpico se reunió con Othar Macharashvili, actual presidente del Concejo Deliberante y que se desempeñó como presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes desde el 2013 al 2019. Durante la charla, Arbe contó su experiencia en Tokyo 2020 y expresó que “es un sueño cumplido poder participar de un Juego Olímpico, estoy muy contento por el apoyo de la gente y el recibimiento que tuve en Esquel”. “Uno sueña de chico estar en un Juego Olímpico y estar con los mejores atletas del mundo, los keniatas, etíopes y lo viví con mucho nerviosismo. Cuando nos llamaron a la línea de largada se me llenaron los ojos de lágrimas porque era el momento que esperaba, muy lindo momento”, recordó Arbe.

Respecto a la competencia, el atleta expresó que “fue una carrera muy especial, sabíamos que el clima no era el mejor para buscar una marca. Teníamos de referencia las competencias del día anterior donde todos corrieron diez minutos arriba de su marca”. Así mismo continuó relatando que “salir a correr un Maratón con 30 grados de calor y 85% de humedad se siente, por lo que busqué salir a disfrutar y llegar a cruzar la meta”. Ante estas duras condiciones contó que “ver a los 13 kilómetros gente descompensada por el calor me hizo pensar en no arriesgar de más para no abandonar, así que pude disfrutar la carrera”.

Sobre la visita de Joaquín Arbe, el viceintendente manifestó que “como atleta lo venimos conociendo desde hace varios años y viendo el esfuerzo que hizo para llegar a ser Campeón Argentino, Campeón Sudamericano, clasificar a torneos mundiales y clasificar para los Juegos Olímpicos”. Además el viceintendente reconoció que “los atletas como él y muchos otros, de disciplinas individuales, después de terminar los Juegos vuelven a ser simples mortales que deben seguir viviendo y sobreviviendo para seguir siendo atletas olímpicos”.

Sobre la actual situación del atleta de 30 años y la posteridad luego de los Juegos, Macharashvili manifestó que “estuvimos hablando con Arbe cómo planifica los próximos cuatro años, cómo hace para vivir el día a día y el apoyo de los distintos estamentos a través de subsidios, como el que fue aprobado por la Legislatura”. Cabe destacar que la disciplina deportiva de alto rendimiento en carreras de fondo le permite pensar en conseguir una marca que le otorgue otra actuación en los próximos Juegos de París 2024.

Iniciativas legislativas

El presidente del Concejo también destacó que actualmente “hay iniciativas legislativas para que los atletas olímpicos puedan tener una renta vitalicia como pasa en otras partes del mundo, ya que no es fácil llegar a un Juego Olímpico”. Reconoció a Arbe como “un ejemplo para los atletas jóvenes que quieren dedicarse a esta disciplina tan sacrificada” y resaltó la necesidad de “tener una política de Estado para que los deportistas chubutenses que no tienen sponsoreo puedan dar el 100% de sus capacidades”.