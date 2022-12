«El amor después del amor», ese disco y esas canciones que se potencian 30 años después

(Saúl Gherscovici) Fito Páez cerró, este sábado en la Plaza de la Música de Córdoba, su gira 2022 de los 30 años «Del Amor después del amor», su disco más exitoso, popular y con canciones que son inioxidables al paso del tiempo. Incluso a tres décadas de su composición, grabación y puesta a consideración del gran público argentino y latinoamericano.

Con una banda potente, en la que sobresale el guitarista Juani Agüero, Fito se dio el gusto de tocar y recrear -en algunos casos con hermosas versiones remozadas- cada uno de los 14 temas que componen ese CD, convertido hoy en leyenda.

El concierto, celebrado un día antes de la final del mundo de Qatar, comenzó como el disco, con el enorme y declarativo «El amor despues del amor», y siguió en el mismo orden en el que hace 30 años atrás suena y suena esa obra importante e inalterable de Fito

Fue así que se sucedió «Dos días en la vida», inspirada en el filme de Thelma y Louise

Luego vino la bellisima «La verónica»

Luego de esa hermosa obra poética, vino la descarnada «Tráfico por Katmandú» que, como casi todas las canciones de Páez, contiene y es una declaracion de principios: «No todo el mundo va a dejarse caer/ No todo el mundo va a arrastrarse a tus pies/ Lo que me falta no es la falta de fe/ Tendrías que pensarlo seriamente esta vez»

Con la invocación a Luis Alberto Spinetta, Fito en soledad interpretó la bella «Petalos de sal».

El hipnótico riff presentó a uno de los temas más fuertes, y tal vez no tan recordados, de ese disco como es: «Sasha, Sissi, y el círculo de Baba».

Como en el disco, para bajar un cambio y recordar la naturaleza amorosa del disco, Fito presentó «Un vestido y un amor», una de sus canciones más versionadas y honradas por otros artistas.

«Este tema que viene ahora, cada tanto lo escucho en la radio…Aunque ya casi nadie escucha radio. Cuando eso sucede, digo bueno está todo lo que está bien», dijo el rosarino y presento la enorme «Tumbas de la gloria», esa que evoca al jardín que Fito tuvo cuando era pibe, hasta que se escapó hacia otra ciudad, algo que tampoco le sirvió porque «todo el tiempo estaba en un mismo lugar, y bajo una misma piel y ela misma ceremonia..»

En medio de la euforia total, siguió «La rueda mágica», que «no debe detenerse nunca porque el tiempo -les cuento un secreto- no existe», aseguró el compositor

Otro de los grandes temas de Fito y ese disco siguió de inmediato: «Creo», otra de las grandes canciones que compuso gracias a su cruce con Cecilia Roth, a quien no solo vio en un vestido sino cuando salió a ver un poco el sol «bailando Beatles en alguna vieja casa del lugar»

«Detrás del muro de los lamentos», que originalmente contiene la voz de Mercedes Sosa fue una de las primeras aproximaciones de Fito al folklore. Esa especie de chacarera fue cantada con devoción por cada uno de los asistentes al recital cierre de gira.

«La balada de Donna Helena» es una de las canciones más eróticas compuestas por Fito, y en la Plaza sonó en una nueva vesión, extendida…casi mordida, sugerente, potente e insinuante.

Luego de ese momento cumbre, empezó la despedida del disco con el tema «Brillante sobre el mic», en este caso compuesto para Fabiana Cantilo pero que, cada uno, pone en el centro a quien quiera cuando canta: «Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar»

La Plaza de la música ya sabía que se terminaba el disco, pero que venía «A rodar mi vida», con esa otra declaración de principios: «Yo no se dónde va mi vida/Yo no se dónde va

Pero tampoco creo que sepas vos…» y una certeza «Si un corazón triste pudo ver la luz/ Si hice mas liviano el peso de tu cruz/ Nada mas me importa en esta vida aún..»

En este caso el chau no fue hasta mañana, sino hasta 10 minutos después. En la espera, de caras a lo que iba a pasar el domingo, la gente coreó «Muchachos…»

El regreso al escenario no podía ser mejor, ya que Fito eligió hacerlo con uno de sus temas bandera, como es «Al lado del camino». Una de sus canciones más personales pero también colectivas porque todos, pese a tener compromisos, necesitanos a veces ver las cosas pasar desde un costado, no de comodidad sino de espera para volver a la lucha.

Además, 30 años después, a muchos que mientras lloran cantan este tema saben -en su cuerpo y alma- que cada tanto nos pasa «una brisa de la muerte enamorada…» esa que «ronda como un ángel asesino..» Esa brisa que luego se nos pasa porque sabemos que «es solo la intuición de nuestro destino»

Mientras suenan los aplausos y la emoción explota, Fito sacó del armario su «11 y 6»

Para que la cosa termine a full, en los bises suena Circo Beat

Con una intro clásica, en la que Fito se transforma en director de orquesta, con la conmovedora voz de Emme Vitale, empieza a sonar uno de los temas que más que cantar se putea: «Ciudad de pobres corazones» ese desgarrador grito con el que Páez buscó respuestas sobre lo sucedido con sus tías y dice. «Que es lo que quieres de mi? que es lo que quieres saber?» y asegura de inmediato: «No me veras arrodillado, no me veras arrodillado/Dicen que ya no soy yo! que estoy mas loco que ayer/Y matan a pobres corazones, matan a pobres corazones! »

En la versión se luce toda la banda, pero el guitarrista, Juani Agúero deja en claro que es uno de los violeros más potentes, versátiles y claros de los nuevos músicos del rock nacional

Para bajar los decibeles, Fito engancha un tema tan fuerte con un relajado Dar es Dar, casi la otra cara de la moneda. Para reivindicar este exito comercial, el músico se preocupa por agregarle una gran perfomance en teclado.

Para irse al palo, y soñar con la gloria futbolistica que al otro día se concretó, Fito cerró el concierto con «Mariposa Tecknicolor», en la que dejó en claro que durante mas de 30 años fue uno de los que «llevó la voz cantante, la luz del tren», que este músico popular lleva las marcas en su piel y que hoy, 30 años después, nosotros solo lo volvemos a ver. Y con eso basta.

La banda de Fito Paéz está integrada por: Diego Olivero (bajo) , Gastón Baremberg (batería), Juan Absatz (teclados), Emme Vitale (coros) y Juani Agüero y Carlos Vandera (guitarras), Alejo Von der Phalen (saxo alto y baritono) Manu Calvo (trombón), y Ervin Stutz (trompeta), que presenta en la continuidad extendida de «Mariposa»

La gente no se quiere ir de La Plaza de la música, sabe que Fito ya salió dos veces y que dentro de algunas horas la selección se jugará el partido de nuestras vidas, y por eso pide y se va cantando «Y dale alegría a mi corazón», la canción que Paéz escribió para Diego Armando Maradona.

Ese Diego que, ya con la gente saliendo, vuelve a aparecer en «Muchachos….», que sonó una y otr vez, en cada uno de los metros de desconcentración. La pausa fue solo por algunas horas, porque el domingo a la tarde -en todo el país- volvió ser cantada miles de veces más.