EE. UU advirtió que podría dejar de comprar té argentino por un cambio en la regulación

Los importadores en Estados Unidos han advertido que interrumpirán la compra de té producido en Misiones si continúa el reemplazo del glifosato por bio-herbicidas no certificados. La Tea Association of the USA Inc. ha detallado que actualmente hay 52 sustancias químicas autorizadas en cultivos de té en todo el mundo y se está trabajando para aprobar otras, así como límites permitidos.

La advertencia de Estados Unidos ha llevado a los productores de té en Misiones a presentar un recurso judicial contra la ley que elimina el uso de glifosato en las plantaciones de té.

La Tea Association of the USA Inc. ha declarado que si se produce un cambio sin establecer una tolerancia de importación para este nuevo químico producido localmente, todos los tés que utilicen dicho químico se considerarán adulterados y no se permitirá su consumo en Estados Unidos.