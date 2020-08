Dufour cuestionó los “arreglos” en las causas de corrupción

“Comparto la indignación que ha manifestado la comunidad que fue muy activa cuando comenzó esta investigación, especialmente en el Valle. De alguna manera esto debía ser ejemplificador, rompiendo con la lógica de llegar al Estado para hacer rico, pero se proponen penas insignificantes”, enfatizó la ex legisladora.

Para Dufour, “Esto deja una sensación de fracaso porque la Justicia nunca hace ningún esfuerzo por demostrarle a la sociedad que quien comete delitos contra el Estado va a ser castigado y se interpreta que hay impunidad y la seguirá habiendo”.

Respondiendo a críticas hacia su persona y otros diputados, señaló que “Creer que se potenciaron las denuncias para ganar popularidad cuando había un gobierno que te perseguía judicialmente, cuando el Ministerio Público Fiscal se animó a profundizar las denuncias cuando se murió Mario Das Neves mientras que los tres diputados las iniciamos mucho antes”.

“La causa revelación es la más importante en términos estructurales de corrupción y resulta que esta en manos de un solo fiscal, hay problema institucional pero no se ponen a disposición los elementos”, sentenció Dufour.

La ex diputada interpretó que “Acá el problema es el mensaje que se deja porque parece que se dijera que se puede robarle al Estado total después se puede hacer un acuerdo para devolver lo que te descubrieron que robaste, así nunca se va a romper con estos mecanismos”.

La nota: