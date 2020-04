Dufour: “Chubut que no puede seguir pagando la deuda sobre el sacrificio de la gente”

“Si bien la crisis en Chubut es preexistente, los dos fenómenos que se dieron en este último tiempo como son la pandemia y la baja del petróleo presentan un panorama muy desolador para la provincia. Había situaciones graves con los atrasos salariales pero ahora ya estamos frente a un problema de cuidado de la salud y supervivencia de muchos sectores que hay que asistir”, señaló Dufour.

Para la ex diputada del PJ, el proceso debe estar “En línea con lo que plantea el Gobierno nacional, entendemos que hay que buscar rápidamente una renegociación pero suspendiendo los pagos porque si las pocas regalías que quedan las seguimos goteando hacia los acreedores la situación va a ser muy crítica”.

Suspensión y renegociación

Dufour consideró que “En el proyecto planteamos la suspensión, el llamado inmediato a la asamblea de acreedores y creamos una comisión de seguimiento de la Legislatura para el control. También proponemos la creación de un Consejo Económico y Social porque salir de esta situación va a requerir del aporte de muchas ideas y el consenso de muchas personas”.

En cuanto al mecanismo legal que posibilite liberar las regalías con las que se garantiza el pago de la deuda, indicó que “Le pedimos en el proyecto al Fiscal de Estado que instrumente las medidas, es cierto que el mecanismo que tiene el Fideicomiso le da absoluta garantía a los bonistas para cobrarse de las regalías; porque las operadoras petroleras directamente depositan las regalías en una cuenta privada bancaria”.

Para Dufour, “Cuando uno lee los ítems estipulados en los acuerdos firmados, no aparece la pandemia como una razón de riesgo, pero porque a nadie se le ocurrió pensar que podía suceder una situación como esta. Esta tan grave el problema que amerita incluirla dentro de las razones de fuerza mayor”.

Luego agregó que “Creemos que el Fiscal de Estado puede instrumentar las medidas para que se suspendan los pagos y entendemos que no sería tan grave porque hay una cuenta de reserva del Fideicomiso que permitiría seguir pagando con esos fondos que aún quedan retenidos, pero mientras tanto hay que avanzar en la convocatoria de la asamblea para renegociar”.

En ese marco interpretó que “Hay que apelar a que no todos los acreedores son buitre y en esta situación con una garantía como la de las regalías hasta podrían no poder cobrar por la baja del precio internacional, por eso la renegociación sería una buena alternativa para ellos haciendo una propuesta en concordancia a la nacional”.

Seguimiento nacional

La ex legisladora provincial manifestó que “Ellos (el gobierno provincial) hablaron de reestructuración muchas veces, posiblemente no lo pensaron en los términos actuales, más aún porque ayer el ministro de Economía (Martín) Guzmán reunión a todos los ministros provinciales para coordinar y supervisar las condiciones en que se reestructurarán las deudas provinciales. Apareció un hecho que va a ayudar para que Nación le diga a Chubut que no puede seguir pagando la deuda sobre el sacrificio de los chubutenses, indicándole que se siente a renegociar y suspenda el pago”.

Intentando prever la perspectiva futura, dijo que “En cualquier renegociación hay sentarse a conversar con un plan de salida viable, lo que también le va a servir a Chubut a ordenar sus cuentas públicas y mostrar cómo lo va a realizar, reflejando cuál será el superávit fiscal, el sendero de crecimiento, cómo ordenar la recaudación impositiva y la promoción de actividades productivas”.

Finalmente, Dufour le asignó “poder de daño” a los sectores opositores que en medio de la pandemia buscan profundizar la grieta política. “Creo que están entendiendo que estos sectores están entiendo que la realidad amerita asistir a los sectores vulnerables por la crisis, pero al mismo tiempo aún mantienen poder de daño”, concluyó.

