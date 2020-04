Dos jubiladas comodorenses llevan 26 días varadas en Neuquén

El 13 de marzo partió un vuelo de Aerolíneas Argentinas de Comodoro Rivadavia hacia Neuquén. Allí viajaban Margot Vidal y su hermana. Ambas viajaron a visitar a unos familiares para descansar. Su plan era quedarse hasta el 23 de marzo pero el avance del coronavirus en el país estableció que se reprogramaran dos veces su vuelo de regreso. Ahora tiene fecha de regreso para el 11 de mayo.

“Cuando venimos no había casos sino ni siquiera lo pensábamos. Como estaba más o menos tranquilo, nos vendieron los pasajes. Nadie se imaginó que iba a pasar esto”, consideró Margot en diálogo con La Posta Comodorense.

El miedo de las comodorense es que se encuentran cerca de Loncopué, la localidad que suma 29 casos positivos de coronavirus y que el Gobierno de Neuquén decidió cerrarla y enviar gendarmes y policías para evitar que se incrementen los casos de COVID-19. “Nosotras no salimos de la casa. Solo vamos a comprar unas verduras y volvemos. Estamos encerradas y cada vez que salimos nos ponemos barbijos”, aseveró.

Margot tiene 75 años y posee problemas cardiacos. Mientras que su hermana tiene 68 años y es diabética. Sin embargo, ellas sostienen que no tienen miedo de volar con mucha gente. “Yo no tengo miedo de tomarme el avión. Si me llegan a decir que tenemos un vuelo, me pongo barbijos y guantes. No tenemos ningún problema”, aseguró la vecina comodorense.

Una de las preocupaciones de Margot es que su marido se encuentra solo en Comodoro y quiere regresar para acompañarlo. “Mi marido está solo. Vivimos nosotros dos nomas. Tenemos dos hijas que se ocupan de él para llevarle cosas pero yo quiero volver con él. Quiero volver a mi casa. Yo me vine por 10 días pero ya llevo como 40 días. Quiero ver a mis nietos y bisnietos. Es complicado estar lejos de mi familia. Es muy triste. Ojalá se pueda hacer algo para que podamos volver”, lamentó.