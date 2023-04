Dos investigadoras chubutenses seleccionadas para continuar sus proyectos de investigación en universidades de EE.UU

Ambas resultaron beneficiadas con las Becas Fulbright. Tienen una duración de tres meses y contemplan el compromiso de aplicar el conocimiento adquirido en la Provincia.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, acompaña a las beneficiarias de las becas de investigación en dos universidades de los Estados Unidos, impulsadas por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a la Comisión Fulbright.

La convocatoria estaba destinada a investigadores de universidades e instituciones académicas, científicas y profesionales de Argentina, con el objetivo de contribuir a la formación y cooperación académica de investigadores de las provincias argentinas; además de fortalecer las acciones de intercambio académico y profesional en áreas de interés estratégico para ambos países.

Las becadas

Las ganadoras fueron Lucía Molina, Dra. en Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires, Laboratorio de Fitopatología y Microbiología Aplicada Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico CIEFAP, quien seguirá su proyecto de investigación “Mortandad de los bosques de Nothofagus. Recursos para su estudio” en la University of Tenessee.

Y Carolina Arguiano, especialista en Biología con orientación Ecología (Facultad de Ciencias Naturales y Museo – Universidad Nacional de La Plata), Becaria Doctoral CONICET-CIEFAP, con su Proyecto “Modelización de variaciones de las comunidades ectomicorrícicas asociadas a Nothofagus (Patagonia Argentina) en contexto de las proyecciones de Cambio Climático”, a continuar en la School of Environment and Sustainability, Univertity of Michigan.

Desarrollo e innovación

Respecto a la beca, Lucía Molina reveló que “son muy buenas, conocidas y competitivas, así que en el ámbito que trabajamos nosotros todo el tiempo llegan convocatorias y ésta en particular es una convocatoria muy prestigiosa. Además, la convocatoria es con el CFI y eso lo hace mucho más interesante”.

“La idea es que todo lo que se presente sea desarrollado en un proyecto que luego tenga impacto sobre los ejes estratégicos de las provincias de donde nos egresamos. En ese sentido, el espacio que tenemos desde el CIEFAP tiene mucho que ver con eso porque es una institución que trabaja muy en línea con las estrategias de la provincia en cuanto a desarrollo e innovación”, explicó.

Molina sostuvo que la convocatoria “fue muy interesante porque te da la oportunidad de viajar a Estados Unidos con grupos, donde uno puede elegir libremente la colaboración con los colegas de allá, siendo muy amplia la capacidad y es muy auspicioso para la institución de donde salíamos y por dónde trabajamos”.

Por último, la becaria señaló que “serán tres meses de estadía, me recibirán dos investigadoras (una fitopatóloga que trabaja con enfermedades de los bosques y las producciones de árboles comerciales en Estados Unidos y la otra de informática), donde voy a trabajar precisamente en desarrollar herramientas que nos aporten más capacidades de investigación acá”.

Aplicación local

Las becas son para investigadores con tesis doctoral en curso o con doctorado concluido de universidades e instituciones académicas o científicas; o investigadores con cinco años o más de experiencia comprobable de investigación en su área de estudio en universidades u otras instituciones académicas y científicas. Todos debían acreditar buen dominio del idioma inglés.

Las áreas de estudio fueron: innovación tecnológica aplicada a los principales sectores productivos; sistemas de transporte y logística de cargas; energías renovables, ambiente y desarrollo sustentable; gestión de los recursos hídricos; gestión de Gobierno y Comercio Exterior y Relaciones Internacionales.

Asimismo, los becarios deberán compartir sus experiencias y tendrán que continuar aplicando en los ámbitos académicos y/o laborales de sus respectivas provincias de origen las tareas y estudios que realizaron en Estados Unidos.