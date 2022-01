Dos contingentes de egresados de Comodoro serán aislados al llegar a la ciudad

Dos contingentes de egresados que viajaron a Córdoba tuvieron casos positivos para Covid – 19. Esos estudiantes fueron separados del grupo y aislados. Mientras que el resto de los jóvenes arribarán entre martes y miércoles a la ciudad. Las autoridades sanitarias del Comité de Crisis, siguiendo los lineamientos de Nación, confirmaron que son considerados contactos estrechos y deberán guardar aislamiento en sus domicilios.

Más de 300 egresados que viajaron a Córdoba desde Comodoro Rivadavia deberán permanecer aislados por ser contactos estrechos de Covid – 19. Así lo determinaron las autoridades sanitarias del Comité de Crisis -integrado por el Área Programática Sur y las Municipalidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly- siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud de Nación.

Este lunes, Miryám Monasterolo, directora del Área Programática Sur, y Margarita Opazo, directora asociada del APS, se reunieron con María Eugenia Medina, secretaria de Desarrollo Social de Rada Tilly; Gabriela Simunovic, subsecretaría de Salud de Comodoro Rivadavia y Lorena Calamante, directora del Hospital de Rada Tilly, para determinar los pasos a seguir luego que en dos contingentes de 320 egresados se detectaron 14 casos positivos de Covid -19.

En ese marco, se coordinó el operativo de retorno de los estudiantes, tanto de los contactos estrechos como los casos positivos, y se evaluaron las medidas a seguir para poder realizar el seguimiento de los contactos estrechos hasta su alta definitiva.

Monasterolo, confirmó al área de Comunicación del APS, que hasta el momento hay 14 casos positivos testeados, pero continúan los controles médicos para evaluar el estado de salud del resto del contingente; un total de 320 adolescentes, entre los dos grupos que viajaron con las agencias de viaje Extremo Sur y Forma Travel.

Al respecto explicó la directora del APS, “en ambos casos los chicos se encuentran aislados en la ciudad de Córdoba”, pero serán trasladados a Comodoro Rivadavia, “en el caso de Extremo en vehículos aislados”, y en el caso de Forma Travel van a ser retirados por familiares y también permanecerán aislados”.

Ante esta situación, Monasterolo recordó que por protocolo el Comité de Crisis tenía previsto realizar un testeo masivo de todos los estudiantes al arribo a la ciudad. Sin embargo, ante esta nueva situación epidemiológica se modificó el procedimiento y se determinó que los jóvenes son contactos estrechos, a partir de los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud de Nación.

Es que como indicó la directora del APS, “si bien no todos compartían la misma habitación, si compartían actividades, espacios de comidas y estaban alojados en el mismo hotel, entonces corresponde que sean considerados contactos estrechos, y por ende el aislamiento”.

Está previsto que los contingentes lleguen entre el martes y miércoles a la ciudad. La recomendación del APS es que los padres “vayan viendo cual es el lugar de aislamiento de los chicos para poder mantenerlos aislados durante cinco o siete días, según la situación epidemiológica de cada uno”.

Es que se debe recordar que quienes tienen el esquema de vacunación completo y son contactos estrechos deben permanecer aislados por cinco días. Mientras que quienes no lo hayan completado o no se hayan vacunado deben permanecer sin contacto con otras personas por 7 días, realizarse el test de diagnóstico y extremar cuidados por otros tres días.

El Comité de Crisis ya puso en conocimiento de la situación a los equipos de epidemiología para que se realice el seguimiento correspondiente a los contactos estrechos y casos positivos, hasta el alta definitiva.