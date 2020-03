Docentes y  judiciales de paro

Tal como dijo ayer el presidente Alberto Fernández en casi todo el país arrancará hoy el ciclo lectivo docente. Una de las excepciones es Chubut en la que, pese a que el inicio formal se dio la semana pasada, los docentes siguen con medidas de fuerza hasta el miércoles, como mínimo. Lo mismo pasa con judiciales.

Tanto los docentes como los trabajadores judiciales realizarán un paro total de actividades hasta el miércoles, inclusive. Es en reclamo por la falta de pago de los salarios, en tiempo y forma, y por la deuda que el gobierno provincia mantiene con sus agentes, de acuerdo a lo firmado en la paritaria del año pasado.

Los maestros no iniciaron normalmente el ciclo lectivo el pasado miércoles, ya que todos los gremios de la educación decidieron realizar medidas de fuerza que, en el caso de la ATECH, se extendieron hasta este miércoles.

Los judiciales hicieron lo propio por las mismas razones, el no pago de sueldos, pero también por la acordada del Superior Tribunal de justicia que establece que, durante las medidas de fuerza trabaje el 70% de la planta.

ATE también, pese a las negociaciones con el sector conducido por Guillermo Quiroga, dispuso 72 horas de medida de fuerza, y se esperan definiciones el martes, en un nuevo encuentro con el gobierno provincial, que ya descartó la emisión de un bono para el pago de deudas.

El particular llamado a la solidaridad docente

Los docentes de Comodoro y Rada Tilly, apuntalando la medida de fuerza, realizarán una manifestación a las 11, en la plaza de la escuela 83, a la que se invita a la comunidad a asistir con carteles de apoyo

Ayer se conoció un irónico pedido a la solidaridad que hicieron los docentes, por el que se le pide a la comunidad “niñeras con vocación de servicio para cuidar a hijos de docentes, que cumplan horario doble y estén dispuestas a trabajar sin cobrar por 60 días”.

También se pide que “las inmobiliarias acompañen la crisis provincial y no cobren intereses por alquileres impagos, así también se requieren mercados de barrio solidarios, que alimenten a hijos de docentes, hasta tanto el gobierno se digne a pagar enero”.

“Por favor sean solidarios. Las tarjetas las tenemos cortadas. Los docentes requieren a estaciones de servicio que carguen los tanques para quienes deban viajar al interior a dar clases, pero sin fecha probable de cobro”.

Finalmente, se recordó que “con la vocación no se come, con la vocación no se cambia el estado de morosidad en el propio banco del gobierno. Los docentes también tienen hijos y ellos tampoco tienen la culpa”.