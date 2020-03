Docentes recordaron que la Salud Pública está desmantelada

Mediante un comunicado la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) criticó que la situación de la Chubut se agrava aún más con el coronavirus.

“La Salud Pública está desmantelada. La falta de equipamiento, de personal e insumos para la atención habitual de la población es cada vez más crítica por el ajuste brutal y sostenido en la Provincia. Las escuelas sin partidas de limpieza desde noviembre 2019, con partidas de alimentos insuficientes, con personal operativo y trabajadores de la educación sin salarios. El gobierno no desconoce esta situación pero en un ataque de demagogia plantea que se realicen viandas y guardias pedagógicas, pretendiendo que docentes en sus diferentes roles y auxiliares se expongan sin medidas preventivas”, cuestionaron.

Los docentes advirtieron que el COVID-19 no sea excusa para tapar las obligaciones del Gobierno ya que ratificaron que continuarán los reclamos para pedir el pago de los salarios (deben febrero con la tercer cláusula gatillo), el término del pago escalonado para todos los estatales, infraestructura escolar, y el pago de la deuda con el ISSYS SEROS.

También exigieron que la zona no tribute ganancias, rechazaron el pago con bonos, solicitaron más presupuesto educativo, paritaria 2020, TEG, auditoria de la deuda Provincial, advirtieron que termine la precarización laboral, y repudiaron el cierre de la paritaria salarial y el no pago del incentivo docente.

Los docentes consideraron que “la política de Arcioni es criminal: pone en riesgo a toda la población”. “La declaración de emergencia sanitaria sin recursos extraordinarios, es una cáscara vacía. Descarga la responsabilidad de velar por la salud de todos sobre las espaldas de los trabajadores de la Salud, ya castigados por la política de Arcioni. Exigimos que ante esta grave situación provean de manera urgente los insumos necesarios (barbijos, alcohol en gel, lavandina y alimentos) para los sectores más vulnerables”, cuestionaron.

También ratificaron que es necesario que se sancione una ley tributaria para que las grandes empresas paguen impuestos y que la deuda usuraría no la paguen la Salud, la Educación y la Justicia.