Docentes realizarán una radio abierta y una volanteada en el Centro

La Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) realizará mañana una radio abierta y una volanteada en la plaza de la Escuela 83 para seguir protestando contra el pago de sus haberes en tiempo y forma y para que la gestión de Mariano Arcioni cumpla con sus deudas.

También estableció que el jueves a las 10:30, se sumará a la marcha que impulsa el cuerpo de delegados del Hospital Regional en defensa de la Salud Pública. Mientras que a las 15 se realizará la asamblea general con mandatos en la Escuela 738 donde se definirán las próximas acciones para continuar su reclamo.

Hay que recordar que el gremio docente notificó el lunes a la Secretaría de Trabajo que ayer comenzarán el paro, por 120 horas, con retención de servicios y asambleas permanentes. Es decir que durante toda esta semana en la provincia no se dictarán clases.

El gremio volvió a especificar su reclamo en el comunicado: el pago de los haberes de enero y febrero, pago de horas cátedra no nomencladas y retroactivos. Acusan que no existe un “cronograma ni certeza” de cuándo se efectúan los pagos salariales.

En la lista de reclamos se suma el óptimo funcionamiento del TEG, la infraestructura escolar y el aumento de las partidas escolares, “en especial las del Comedor”.