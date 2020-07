Docentes privados: “No están dadas las condiciones para volver a clase”

“No hay posibilidades de volver a clases por el momento. Hemos escuchado comentarios sobre el tema pero si no se cumplen los protocolos que corresponden en la provincia no se estaría en condiciones por ahora”, indicó el sindicalista.

Dodig agregó que “El sindicato fue convocado por el gobierno para participar de una reunión pero todavía no salió nada en concreto y de los cinco sindicatos que hay en la provincia se ofrecieron tres lugares para participar del consejo asesor, no entendemos por qué quedarían algunos gremios fuera de la mesa de discusión; pero por ahora no hay protocolos para la vuelta a clase”.

En ese marco, explicó que “El ministro de Salud dijo que aunque existan provincias en fase 5, en Chubut no se concretaría el regreso a las aulas en agosto sino que habría que esperar hasta septiembre, más aún en el momento en que estamos, tanto la educación pública como privada”.

El dirigente sindical se refirió a reclamos que efectúan los afiliados, aduciendo que “Los colegios están cerrados y nos preocupa porque queremos tener un diálogo con el empleador. En estos últimos tiempos estamos teniendo muchos reclamos porque no se cumplen los términos de contratación, especialmente en lo que se refiere a que todos los docentes privados tienen que cobrar lo mínimo que cobran los del Estado; avanzándose en la precarización laboral y menores salarios”.

