Docentes exige que Provincia convoque a una nueva reunión por el pago de salarios

Al día de la fecha, el Gobierno provincial no ha depositado los rangos 3 y 4 de los trabajadores estatales, exceptuando a los empleados de la Salud y a la Policía, y no ha dado un cronograma de pago de los haberes de abril. Es por eso que la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) solicitó que se convoque a una reunión con los gremios docentes para tratar el pago de los salarios como también la diferencia salarial de la tercer cláusula gatillo sobre los haberes correspondientes a enero de este año, firmado en acta el 14 de febrero de este año que se debía abonar por planilla complementaria en abril; el incentivo docente correspondiente al pago de mayo, depositado a Chubut el 5 de mayo, el cual ya debería haberse abonado por lo cual intimaron al ministro de Educación, Andrés Meiszner y al gobernador Mariano Arcioni a pagar los salarios en tiempo y forma.

Otros de los puntos sobre los cuales piden explicaciones los docentes son la designación de horas en educación secundaria, llamado a concurso, designación, mesas de exámenes y cursada de los estudiantes, entre otros, en el marco de la virtualidad en educación superior, el día 5 de Mayo se realizó solicitud por este tema y a la fecha no hay respuesta, obligatoriedad de los docentes en el encuadre virtual, evaluación de los estudiantes en estas circunstancias de acompañamiento desde el hogar en forma no presencial, respuesta a reclamos presentados por nota, partidas de comedor escolar e inscripciones de junio.

IMPUESTO A LA RIQUEZA

Por su parte, la Regional Sur de la ATECh destacó el nivel de repercusión que tuvo la movilización de ayer en el Centro de Comodoro Rivadavia. “Reclamamos contra el pago escalonado, no sólo por el daño que nos produce esta medida ilegal e injusta, sino también porque es parte de una política que daña los intereses de los habitantes de Chubut”, sostuvieron.

“El ajuste en los salarios y los presupuestos de salud, educación, vivienda, etc es contra el pueblo y a favor de las grandes empresas. Algunas se disfrazan ahora de “solidarias” con alguna donación que son centavos de las millonarias ganancias acumuladas. No queremos migajas, queremos que paguen por sus riquezas y ganancias”, cuestionaron.

También lamentaron la crítica del secretario general de la ATECh, Santiago Goodman, por realizar la movilización pero dejaron en claro que “como siempre seguiremos planteando la mayor unidad posible contra la política de ajuste”. Es por eso que volvieron a solicitar que se apruebe una ley tributaria para que paguen quienes más tienen.