Docentes denuncian falta de calefacción el Perito

Carlos Magno, dirigente sindical de la Regional Sur de ATECh, indicó a La Posta Comodorense Radio que siguen los problemas de calefacción en la escuela Perito Moreno y exigen soluciones.

“El Perito Moreno es un colegio muy emblemático y ubicado en el centro de la ciudad que debería estar muy cuidado y preservado, pero no sucede eso. Desde principio de año estamos reclamando que se solucionen los problemas de infraestructura, como en el caso de la calefacción, pero no logramos que solucione”, relató.

Magno agregó que “Hemos tenido que suspender las actividades cuando se inicio la presencialidad y varias jornadas estuvieron los alumnos sin calefacción y muy abrigados, por eso nos preguntamos quién nos tiene que resolver este problema”.

En ese marco, indicó que “Cuando pasó en abril denunciamos la situación en los medios de comunicación y parcharon el tema hasta que ayer nuevamente se rompió y dijimos basta de esto. Las directoras de los tres niveles estuvieron abocadas a una pérdida de gas tratando de resolverlo y así siguen los problemas en la escuela”.

Finalmente sostuvo que “Además no hay porteros necesarios para poner en marcha las burbujas de la presencialidad y tenemos muchas aulas sin vidrios sin poder cursar por el frío que hace en la escuela”.