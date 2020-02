Docentes de Comodoro rechazaron la conciliación obligatoria

Los planes del Gobierno provincial de dejar sin efecto el paro docente dictando una conciliación obligatoria, el sábado por la noche, quedaron obsoletos. Es que la Regional Sur y Oeste de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) rechazaron la medida y ratificó el paro convocado para el miércoles, jueves y viernes cuando está programado el inicio del ciclo lectivo 2020.

“No vamos a acatar la conciliación obligatoria que nos quiere imponer el gobierno a través de sus propios empleados en la secretaria de trabajo. No pueden ser mediadores si dependen y son parte de la patronal”, consideraron desde la Regional Oeste de ATECh.

“Para poder tener conciliación ambas partes deben retrotraer la situación a foja cero, los trabajadores no hacer medidas y la patronal dar cumplimiento a todo lo que prometió y que no está haciendo. Es por esto que el propio gobierno no puede cumplir con su parte en la conciliación que plantea y se torna improcedente”, advirtieron.

Mediante un comunicado, los docentes manifestaron que “este miércoles habrá marcha provincial a Rawson y en las regionales, el paro que definimos los trabajadores en conjunto, es un hecho y no se baja. El incumplimiento y la falta de respuestas y certezas en los salarios es del Gobierno”.

“El peligro que corren nuestros estudiantes y trabajadores en los establecimientos no atendidos en su infraestructura es responsabilidad del gobierno. Necesitamos conocer la propuesta paritaria 2020. El cobro de nuestros salarios es un misterio, una incertidumbre que desorganizó la vida de todos. El miércoles, todos a las calles”, destacaron.

“INAUGURA UNA ESCUELA LLENA DE POLICIAS”

En el marco del aniversario 119° de Comodoro Rivadavia, el gobernador Mariano Arcioni inauguró la Escuela de Nivel Inicial 483 pero sin docentes y alumnos pero con un gran operativo policial. Es por eso que el secretario general de la Regional Sur de ATECh, Daniel Murphy, cuestionó que el mandatario “estaba rodeado de funcionarios y policías. No había alumnos, ni docentes y solo tres o cuatro vecinos. Esto muestra a un gobierno de espaldas a las necesidades de la comunidad”.

En diálogo con El Patagónico, el dirigente gremial lamentó que “esta escuela fue licitada hace más de cinco años y es la única escuela nueva que se habilita en mucho tiempo. La única en construcción en este periodo de Gobierno” y recordó que la calidad de la infraestructura escolar constituye una de las demandas del gremio docente, más allá del reclamo del pago de salarios en tiempo y forma.