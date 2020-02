Docentes de Comodoro proponen continuar con las medidas de fuerza

“Nosotros entendemos que tiene que seguir, se tiene que fortalecer, y se tiene que ir ampliando en acciones”. Así lo aseguró el secretario general de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Daniel Murphy, sobre la posición que tienen los docentes de Comodoro y Rada Tilly. Es que hoy se realizó la reunión delegados docentes donde se determinaron los mandatos que serán enviados al congreso provincial para que se defina el plan de lucha.

La posición de la Regional Sur se conoció en el acto de “No inicio de Ciclo Lectivo” en la plaza San Martín donde se homenajeó a las docentes María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, quienes murieron el 17 de septiembre en un fatal accidente en ruta Nacional 3, a pocos kilómetros de Trelew, cuando regresaban a Comodoro Rivadavia luego de haber participado de una movilización en reclamo del pago en tiempo y forma de sus sueldos como trabajadoras estatales.

“El Estado es responsable”, sostuvieron los trabajadores de la Educación después que se leyera una carta y un poema en referencia a las docentes de la Escuela 738. El homenaje también implicó una movilización por el Centro con una bandera destaca “En nuestra lucha vivirán por siempre. Jorgelina y Cristina, presentes”.

“Cada vez que un compañero nos deja en la lucha, sabemos que sigue estando. Me parece que el ejemplo de Cristina y Jorgelina, y como lo llevemos nosotros adelante, es importante de acá en más. Nuestra lucha sigue por lo que ellas mismas pelearon y construyeron. Debemos estar orgullosos de estar acá y orgullosos de lo que ellas hicieron”, consideró Murphy.

LA CONTINUIDAD DE LAS MEDIDAS

Son casi dos años que los trabajadores estatales mantienen medidas de fuerza en defensa de sus salarios. Es por eso que muchos sienten el agotamiento de realizar actividades para visibilizar el reclamo. En este marco, Murphy sostuvo que es necesario tener un debate para que las medidas no pierdan fuerza. “Algunos compañeros dicen ‘yo hago la retención de servicio o paro pero no me cuentes para la marcha’. O no lo dicen pero lo hacen. Lo venimos planteando con toda la sinceridad y franqueza. Si nosotros tenemos esa decisión, nos puede llevar a la derrota o a retroceder. No es posible un plan de lucha que implique solo no ir a la escuela. No alcanza con el paro y la retención. Hay que llenar de actividades para explicarle a la comunidad todos los días que pasa y porque estamos haciendo lo que hacemos”, destacó.

Asimismo, el dirigente gremial cuestionó operaciones mediáticas que señalan que los docentes chubutenses son los que mejor cobran en el país. “Es mentira que nos pagaron toda la deuda, es mentira que arreglaron las escuelas, es mentira que tenemos el sueldo más alto del país. Al contrario venimos denunciando y explicando que este año con la recompensación que logramos, recién estamos recuperando el poder adquisitivo de hace tres años pero solo en relación de alimentos”, cuestionó.